Кремль с новой силой нацелился в Одессу: в ISW раскрыли тайный план РФ

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Кремль сохраняет территориальные амбиции за пределами пяти украинских регионов, территории которых уже оккупированы.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Российские войска возобновляют ударную кампанию по украинской портовой инфраструктуре вдоль побережья Черного моря. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил 14 июля, что российские войска нанесли удары по двум торговым судам под флагами Танзании и Либерии, плававшим по Черноморскому коридору, и гражданскому судну под флагом Маршалловых островов в Одесском городском порту.

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Украинский экспортер зерна Kernel Holding 14 июля сообщил, что российские удары по Черноморскому порту в Одесской области повредили терминал компании и уничтожили около 25 тысяч тонн подсолнечного масла.

Министерство обороны России в течение последних нескольких дней особо отмечало сообщения о своих ударах по Одесской области, что, вероятно, будет иметь информационный эффект.

«Российские удары, вероятно, направлены на ухудшение экономики Украины и уменьшение экспортных возможностей Украины. Россия может наносить удары по портовой инфраструктуре и судам в море, чтобы заставить Украину прекратить собственную ударную кампанию», — считают эксперты.

Напомним, Россия во вторник, 14 июля, прицельно атаковала гражданские торговые суда, шедшие по морскому коридору в Черном море под флагами Танзании и Либерии. Известно об одном погибшем и трех пострадавших.

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