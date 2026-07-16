Кремль начал подготовку удара по инфраструктуре НАТО: разведки Литвы и Польши забили тревогу

Россия и НАТО / © ТСН

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Россия разрабатывает планы по проведению провокаций под чужим флагом против стран НАТО. Разведки Литвы и Польши фиксируют подготовку кинетических операций и использование дронов для дестабилизации региона.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Польские и балтийские чиновники предупреждают о возможности подготовки Россией операции под чужим флагом против НАТО. Как заявил 15 июля президент Литвы Гитанас Науседа, Вильнюс получил разведывательные данные о российских планах по «целенаправленным кинетическим операциям» против неопределенной инфраструктуры Альянса.

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В то же время Науседа не уточнил, является ли непосредственной целью именно Литва. По его словам, в ответ на потенциальную угрозу страна усилила защиту критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 14 июля заявил, что Варшава подозревает Россию в подготовке провокации с применением беспилотников, которые могут быть выданы за украинские. По одному из сценариев, такие дроны могут атаковать страну НАТО или цели на территории России, что позволило бы Москве ответить на эти атаки под чужим флагом.

Польское издание Onet 30 июня сообщило, а Сикорский подтвердил 9 июля, что Соединенные Штаты предупредили Польшу о возможности подготовки провокаций Россией против неопределенных стран Альянса.

Отдельно министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что 9 июля Россия впервые провела учения с боевой стрельбой на Чудском озере, расположенном на российско-эстонской границе.

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По словам Певкура, Россия не сообщила эстонским властям о проведении учений заранее. Министр также отметил, что проведение российских военных учений на озере, в отличие от маневров вблизи сухопутной границы, было «непривычным». В то же время эстонские чиновники подчеркнули, что эти действия вписываются в более широкую картину российских провокаций вдоль границы с НАТО.

«ISW продолжает оценивать ситуацию так, что Россия проводит кампанию «нулевой фазы», направленную на создание информационных и психологических условий для возможных будущих провокаций против НАТО», — говорится в отчете аналитиков.

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Напомним, Науседа предупредил о планах России атаковать инфраструктуру стран НАТО, в частности, в Польше и странах Балтии, с целью испытать единство Альянса. В Кремле назвали эти заявления «порцией страшилок» и обвинили Литву в попытке оправдать наращивание сил Альянса в регионе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц 15 июля заявил, что Россия готовится к дальнейшей агрессии за пределами Украины, которая может угрожать странам Балтии, Молдовы и другим регионам Европы. По его словам, Германия уже сталкивается с гибридной войной со стороны РФ, проявляющейся в масштабных диверсиях, шпионаже и кибератаках на критическую инфраструктуру.

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