Видеопроверка при каждой оплате: правила пользования терминалами могут изменить

Наличные терминалы / © vk.com/garikharlamov_fanklub

Реклама

Рынок наличных платежных терминалов в Украине может получить новые правила работы после рекордных штрафов Национального банка Украины для компаний EasyPay и City24. В июне 2026 года НБУ оштрафовал обе компании на 135 млн. грн. каждую. Регулятор объяснил решение ненадлежащей организацией процессов финансового мониторинга, в частности, в части проверки клиентов.

Нацбанк также передал правоохранителям материалы проверок из-за подозрений в возможном использовании сетей City24 и EasyPay для отмывания средств. Об этом пишет Forbes Ukraine.

EasyPay и City24 являются крупнейшими операторами рынка наличных терминалов. Итого они контролируют около 60% сегмента. По состоянию на 1 апреля 2026 года сеть EasyPay насчитывала около 20 тысяч терминалов, а City24 — 15 тысяч.

Реклама

Теперь игроки и профильные ассоциации до конца года готовят новые правила. Среди предложений возможна видеоверификация клиентов во время операций с терминалами.

Какие изменения могут быть введены для украинцев?

После решений НБУ участники рынка намерены согласовать единые правила финансового мониторинга. В частности, операторы терминалов намерены подписать меморандум с Ассоциацией украинских банков по установлению общих лимитов и ограничений.

В Нацбанке и Ассоциации украинских банков подтвердили подготовку новых подходов к финмониторингу.

После сбора предложений от всех участников рынка общие правила планируют передать на рассмотрение НБУ примерно через две-три недели.

Реклама

Пользователям могут добавить видеопроверку

При утверждении новых правил изменения могут относиться непосредственно к пользователям терминалов.

Ожидается, что при проведении операций может быть введена обязательная видеоверификация клиентов, а сами терминальные точки оборудуют камерами наблюдения.

Также процесс оплаты может стать длиннее из-за введения обязательных временных пауз между транзакциями.

Окончательные правила работы платежных терминалов должны быть определены после согласования позиций участников рынка и их рассмотрения Национальным банком Украины.

Реклама

Напомним, украинцы, не получившие назначенную в 2025 году одноразовую помощь по программе «Зимняя поддержка», все же смогут получить средства. Кабинет министров принял постановление, разрешающее провести такие выплаты трем категориям граждан.

Новости партнеров