Скандальная отставка Федорова: за что уволили министра обороны

Причина отставки Михаила Фёдорова / © Getty Images

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Увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны Украины раскритиковал военный обозреватель и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман. Решение вызвало немало дискуссий, мирных протестов и недовольства граждан.

Больше об этом он рассказал в эфире «Ранок.LIVE».

Реформы Михаила Федорова принесли больше пользы, чем вреда

Алексей Гетьман объяснил, что реформы министра обороны Михаила Федорова имели гораздо больше пользы, чем вреда. По его словам, возлагать ответственность за проблемы с мобилизацией исключительно на главу оборонного ведомства некорректно.

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Комментируя реакцию граждан на возможные кадровые перестановки в правительстве, эксперт обратил внимание на высокий уровень поддержки Федорова:

«Если собирается митинг в поддержку уволенного министра, это означает, что он имеет большое доверие в обществе. Возможно, именно это стало одной из причин его увольнения», — добавил Гетьман.

По словам Гетьмана, митинги в городах Украины явно не проплачены, ведь люди пришли высказать свою гражданскую позицию.

Недостатки, которые есть в работе Министерства обороны Украины, за полгода решить нереально. Эксперт добавляет, что решение уволить Федорова — некорректно, поскольку те реформы, которые он провел, принесли больше пользы.

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Чтобы изменить показатели мобилизации, Гетман говорит, что нужно было вводить конкретные ограничения против уклоняющихся от призыва людей. Например, ограничивать доступ ко всем государственным услугам, банковским картам, водительскому удостоверению и т.д.

«Мы должны делать асимметричные ответы и побеждать Россию инновациями, технологиями новыми, а не соревноваться в том, у кого больше людей на линии столкновения. Это то, что предрешает победу или поражение в войне».

Решение об увольнении Федорова не поддержали в ЕС

Напомним, отставка Михаила Федорова с поста министра обороны стала большой неожиданностью для Европы.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, отметив, что за время работы Федорова удалось добиться значительных результатов в тесном сотрудничестве, в том числе по поддержке и финансированию Украины.

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В то же время еврокомиссар подчеркнул, что делать окончательные выводы по поводу будущей роли Михаила Федорова пока рано, ведь новый состав Кабинета Министров еще неизвестен. Для ЕС очень важно сохранить преемство и продолжить уже начатые совместные проекты.

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