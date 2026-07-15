"Извините, больше не могу вам помочь": еще один советник Федорова уволился и обратился к военным

Сергей Бескрестнов

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Сергей Флеш Бескрестнов объявил о прекращении работы в Министерстве обороны.

Об этом Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил в своем Telegram.

«С сегодняшнего дня я больше не являюсь советником министра обороны Федорова», — написал он.

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По словам бывшего советника, теперь он больше не имеет возможности помогать производителям вооружения, разработчикам и военным в вопросах, требующих взаимодействия с Минобороны.

«Уважаемые производители, разработчики и военные, теперь я не могу вам ничем помочь на уровне Министерства обороны. Извините», — отметил он.

Он также сообщил, что имел ряд незавершенных проектов, однако не может раскрыть их детали, поскольку работу над ними должны продолжить другие.

Экссоветник Михаила Федорова рассказал, что во время работы имел доступ к разным системам, позволяющим анализировать действия российских войск и прогнозировать их дальнейшие шаги.

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«У меня было много доступов к разным системам и я мог анализировать действия нашего врага. Прогнозировать его дальнейшие шаги. Больше не смогу», — написал он.

Несмотря на завершение работы в Минобороны, он подчеркнул, что и дальше будет помогать украинским военным и защищать страну.

В конце сообщения бывший советник поблагодарил эксминистра Минобороны Михаила Федорова за совместную работу.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский определился с новым министром обороны.

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Михаил Федоров уже написал прощальное сообщение в должности главы ведомства и подтвердил, что идет из Минобороны.

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