Англия — Аргентина: кто получил награду лучшему игроку полуфинала ЧМ-2026

Лионель Месси / © Associated Press

Реклама

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира-2026 против Англии.

Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

В полуфинальном поединке против англичан 39-летний Месси сделал две результативные передачи. На 86-й минуте он ассистировал Энцо Фернандесу, а на 90+2-й — Лаутаро Мартинесу, который забил победный гол.

Реклама

Напомним, Аргентина с ярким камбэком победила Англию (2:1) и вышла в финал ЧМ-2026.

В решающем поединке за трофей подопечные Лионеля Скалони сразятся с Испанией, которая в другом полуфинале одолела Францию (2:0).

Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция поборется против Англии.

Реклама

Новости партнеров