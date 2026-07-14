Испания одолела Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026

Франция — Испания / © Associated Press

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Сборная Испании победила команду Франции в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне завершился со счетом 0:2 .

Испанцы открыли разунок на 22-й минуте встречи — Микель Оярсабаль реализовал пенальти, который был назначен за фол Луки Диня против Ламина Ямаля в штрафной площадке французов.

Франция — Испания / © Associated Press

Франция — Испания / © Associated Press

Франция — Испания / © Associated Press

Франция — Испания / © Associated Press

На 30-й минуте Франция понесла весомую кадровую потерю — основной центральный защитник "Ле Блэ" Вильям Салиба был вынужден покинуть поле из-за травмы, его заменил Максенс Лакруа.

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Во втором тайме действующие чемпионы Европы увеличили свое преимущество в счете — на 58-й минуте Педро Порро сыграл в стенку с Дани Ольмо и переиграл вратаря французов Майка Меньяна ударом в ближний угол.

Франция — Испания / © Associated Press

Франция — Испания / © Associated Press

Франция — Испания / © Associated Press

На 61-й минуте подопечные Луиса Де ла Фуэнте могли делать счет разгромным — Ямаль получил передачу к правому флангу штрафной площадки от Пау Кубарси, после чего точно пробил в дальний угол, но арбитр зафиксировал офсайд и не засчитал гол.

Отыграть хотя бы один гол подопечным Дидье Дешама не удалось — испанцы шагают в финал, а французы вынуждены удовлетвориться матчем за третье место.

Испанцы во второй раз в истории сыграют в финале чемпионата мира. Впервые это произошло в 2010 году — тогда "Фурия Роха" в экстра-таймах одолела Нидерланды (1:0) благодаря голу Андреса Иньесты.

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В финале Испания сразится с победителем другого полуфинала, в котором в среду, 15 июля, в 22:00 по киевскому времени встретятся Англия и Аргентина.

Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция поборется против проигравшего в полуфинале Англия — Аргентина.

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