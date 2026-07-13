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Франция — Испания: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2026
Следите онлайн за ходом первого полуфинального матча ЧМ-2026 по футболу между сборными Франции и Испании.
Во вторник, 14 июля, сборные Франции и Испании сыграют в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Поединок состоится на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
На текущем Мундиале французы финишировали на первой строчке в квартете I, обыграв Сенегал (3:1), а также разгромив Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). В 1/16 финала "Ле Блэ" разбили Швецию (3:0), в 1/8 финала одолели Парагвай (1:0), а в четвертьфинале обыграли Марокко (2:0).
Испанцы заняли первое место в группе H, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и одолев Уругвай (1:0). В 1/16 финала "Фурия Роха" разгромила Австрию (3:0), в 1/8 финала победила Португалию (1:0), а в четвертьфинале вырвала победу над Бельгией (2:1).
Победитель пары Франция — Испания в финале сразится с триумфатором другого полуфинала, в котором 15 июля в 22:00 встретятся Англия и Аргентина.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Франция — Испания.