Макгрегор за минуту проиграл первый бой в UFC после 5-летней паузы

Конор Макгрегор / © Associated Press

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, которого признали виновным в изнасиловании, проиграл первый бой в октагоне после 5-летней паузы.

37-летний ирландский боец смешанных единоборств (ММА) уже в первом раунде потерпел поражение от 34-летнего американца Макса Холлоуэя.

Поединок состоялся на турнире UFC 329, который принимала T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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Конор с первых секунд бросился на соперника, но промахнулся и упал на канвас — Холлоуэй воспользовался ситуацией и пытался нокаутировать соперника. Ирландец старался держаться, но в конце концов судья на 69-й секунде остановил поединок из-за травмы ноги Макгрегора.

Конор Макгрегор / © Associated Press

Конор Макгрегор / © Associated Press

Конор Макгрегор / © Associated Press

Конор Макгрегор / © Associated Press

Конор Макгрегор / © Associated Press

Ранее Макгрегор и Холлоуэй встречались друг с другом в августе 2013-го, тогда победу одержал ирландец. Во время поединка он порвал переднюю крестообразную связку, из-за чего был вынужден пропустить почти год.

До этого Конор последний раз выходил в октагон 11 июля 2021 года, когда в первом раунде получил перелом ноги и нокаутом проиграл американцу Дастину Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

В общей сложности на счету Макгрегора 22 победы и 7 поражений в MMA. Также ирландец провел один бой по правилам бокса, в 2017 году проиграв нокаутом легендарному Флойду Мейвезеру.

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Холлоуэй имеет 28 побед и 9 поражений в ММА. Он до этого последний раз выходил в октагон в марте этого года, уступив в реванше Чарльзу Оливейре.

Ранее сообщалось, что украинский боец Ярослав Амосов одержал вторую победу в UFC.

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