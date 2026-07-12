РФ кошмарила беспилотниками областной центр — какие последствия и что известно

Последствия атаки / © Associated Press

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Ночью 12 июля российские военные атаковали Харьков беспилотниками «Шахед». Взрывы были зафиксированы в двух районах города — Шевченковском и Киевском.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В результате удара дронами по городу, в Шевченковском районе пострадали более 20 жилых домов, в Киевском горел гаражный кооператив. Людей, обратившихся за медпомощью, — трое», — отметил он.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля во время атаки российских ударных беспилотников серии взрывов прозвучали в Днепре, Каменском и Харькове.

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