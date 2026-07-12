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Маффины с кабачками и сыром: рецепт вкусного и полезного завтрака
Маффины с кабачком и сыром — это вкусно и полезно.
Готовятся очень быстро, отлично подойдут на завтрак, в качестве перекуса или вместо хлеба к первым блюдам.
Ингредиенты
- кабачки — 200 гр;
- 200 г
- яйца куриные — 1 шт;
- 1 шт.
- сыр твердый — 40 гр;
- 40 г
- молоко
- 30 мл
- мука пшеничная
- 2 ст. л. (с верхом)
- манная крупа
- 1 ст. л.
- масло растительное
- 25 мл
- разрыхлитель
- 7 г
- чеснок
- 1 зубчик
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (укроп, петрушка)
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Кабачок натрите на крупную терку, слегка посолите и оставьте на 5-10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость.
Сыр твердый натрите на среднюю терку.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте.
Яйца и молоко взбейте венчиком.
В миску выложите кабачки, влейте яйца с молоком, растительное масло, добавьте манную крупу, разрыхлитель, муку, сыр твердый, зелень, чеснок, перец черный молотый, посолите и хорошо перемешайте.
Тесто должно получиться консистенции густой сметаны.
Разложите тесто по формочкам, заполняя их на 2/3 объема.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов25-30 минут. Дайте немного остыть и выньте из формочек.
Советы:
Если тесто слишком густое, добавьте немного молока, если жидкое — муки.