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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
39
Время на прочтение
1 мин

Маффины с кабачками и сыром: рецепт вкусного и полезного завтрака

Маффины с кабачком и сыром — это вкусно и полезно.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
270 ккал
Комментарии
Маффины с кабачками и сыром

Маффины с кабачками и сыром / © Credits

Готовятся очень быстро, отлично подойдут на завтрак, в качестве перекуса или вместо хлеба к первым блюдам.

Ингредиенты

кабачки — 200 гр;
200 г
яйца куриные — 1 шт;
1 шт.
сыр твердый — 40 гр;
40 г
молоко
30 мл
мука пшеничная
2 ст. л. (с верхом)
манная крупа
1 ст. л.
масло растительное
25 мл
разрыхлитель
7 г
чеснок
1 зубчик
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)

  1. Кабачок натрите на крупную терку, слегка посолите и оставьте на 5-10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость.

  2. Сыр твердый натрите на среднюю терку.

  3. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  4. Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте.

  5. Яйца и молоко взбейте венчиком.

  6. В миску выложите кабачки, влейте яйца с молоком, растительное масло, добавьте манную крупу, разрыхлитель, муку, сыр твердый, зелень, чеснок, перец черный молотый, посолите и хорошо перемешайте.

  7. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны.

  8. Разложите тесто по формочкам, заполняя их на 2/3 объема.

  9. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов25-30 минут. Дайте немного остыть и выньте из формочек.

Советы:

  • Если тесто слишком густое, добавьте немного молока, если жидкое — муки.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
39
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