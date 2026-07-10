Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 11-12 июля

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Суббота, 11 июля, не самый легкий день лунного календаря, его отличает повышенная конфликтность, для которой чаще всего не нужно никакой причины — ссоры и скандалы вспыхивают сами по себе, без какого-либо катализатора.

Энергии к этому времени остается не так много, как хотелось бы, поэтому тратить ее нужно максимально бережно и осторожно. Необходимо отказаться от чересчур активных действий, общаться только с приятными людьми, а негативно или агрессивно настроенных обходить стороной. Отправившись на шопинг, важно помнить о разумной экономии — потраченные деньги будут долго вызывать сожаление и понимание, что они были выброшены на ветер.

Это также прекрасное время для пассивного отдыха, который, тем не менее, может оказаться очень приятным, если распорядиться этим временем, выбрав любимые занятия, на которые обычно не хватает времени.

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Воскресенье, 12 июля, время внутренней — моральной и душевной — тишины, когда нужно думать не о материальном, а о духовном. У каждого из нас такой подход примет свой облик: кто-то решит, что пора перечитать любимые книги, а кто-то отправится в театр — на спектакль, побывать на котором давно мечтал. Также очень важно найти время для общения с родственниками, особенно если мы их давно не видели: такая встреча подведет нас к простой, но справедливой мысли о том, что общаться с ними нужно как можно чаще. Кому повезет в такое неоднозначное, но интересное время?

Лев

Львов, которым в последнее время стало казаться, что их жизнь стала слишком тихой и неинтересной, а сами они — равнодушными и медлительными, стоит приготовиться к резким переменам, которые могут произойти в это время.

Причем, начаться все может с не самых ярких событий, которые на первый взгляд даже могут показаться обыденными — например, встречи со старым другом, которого представители знака давно не видели. Но именно в разговоре с ним может всплыть идея — или предложение — сделать шаг, который со временем перевернет их жизнь с ног на голову — не стоит бояться перемен, они станут началом светлой жизненной полосы.

Дева

Девы, которые настроены на стремительный карьерный рост, несмотря на выходные, могут получить все необходимые им «карты» в руки. Встреча с человеком, от которого зависит назначение на новую должность или получение солидного гранта на реализацию грандиозного и перспективного проекта, в это время, скорее всего, окажется неформальной, но это не значит, что к ней можно отнестись легкомысленно.

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Напротив, желательно продемонстрировать свою полную осведомленность о ситуации в отрасли, в которой работают представители знака, набор необходимых знаний и умение смотреть на решение важных задач с креативной точки зрения.

Водолей

Водолеям необходимо обратить внимание на идею, которая в эти дни придет им в голову. Разумеется, ничего удивительного в этом нет — представители знака являются настоящими генераторами самых разных замыслов, многие из которых — в силу их большого количества — они просто не успевают запоминать.

Но сегодня им просто необходимо внимательно отнестись к задумкам, которые могут показаться неожиданными. Именно они при условии их воплощения в жизнь со временем станут решающими в их профессинальной и творческой жизни: их удастся конвертировать не только в денежные средства, но и известность, а, возможно, и славу.

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