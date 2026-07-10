Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 июля?

Луна рассказывает

День чреват ссорами и конфликтами, которые могут вспыхивать на каждом шагу, при этом, поскольку зачастую они возникают без повода, предусмотреть и, тем более, предотвратить их зачастую невозможно.

Луна рекомендует

Очень важно найти время для близких людей, общение с которыми принесет массу приятных эмоций, и своего дома — наведя в нем чистоту и уют. Также очень важно во всем соблюдать умеренность, причем, это касается не только финансовых трат и питания, но и отношений с окружающими: эмоциональное возбуждение вряд ли будет оценено ими по достоинству.

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Луна предостерегает

От общения с неприятными людьми нужно отказаться — переполняющая всех агрессия не просто испортит настроение, она может быть по-настоящему опасна. День также не подходит для принятия важных решений:

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