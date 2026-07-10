Громкое дело полка «Скели»: ДБР объявило первое подозрение — все детали

Скала.

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Государственное бюро расследований сообщило о первом подозрении по делу полка «Скели». Правоохранители задержали военнослужащего, подозреваемого в избиении двух своих собратьев. Следствие получило первые процессуальные результаты по одному из дел.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Подозреваемому инкриминируют нарушение уставных правил взаимоотношений между военными, что привело к телесным повреждениям средней тяжести, а также насилие в отношении начальника, совершенное в условиях военного положения.

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Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Кроме того, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно об инцидентах

Первый случай произошел в мае 2025-го вблизи одного из сел Изюмского района Харьковщины, где было место временной дислокации «Скели». Туда прибыли военные другого подразделения. Впоследствии возник конфликт из-за размещения личного состава и техники.

В конфликт вмешался военный капеллан, пытавшийся успокоить стороны и предложил разрешить ситуацию на уровне командования.

«По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти», — сообщили в ДБР.

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Второй эпизод произошел в июне 2025 года в городе Барвенково, также в Харьковской области. Тогда подозреваемый напал на подполковника, который был старше его военного звания.

По данным следствия, младший сержант сбил офицера с ног и нанес ему удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав потерпевшему ребро.

В Бюро отмечают, что отдельные уголовные производства по фактам избиения военнослужащих были начаты еще до публикации в СМИ. В то же время после обнародования новых сведений следователи анализируют новые и уже имеющиеся материалы уголовных производств, в рамках которых проверяют все возможные факты противоправного обращения в подразделении.

В то же время директор ДБР Алексей Сухачев в интервью «Интерфакс-Украина» подчеркнул: расследование будет в приоритете ДБР, которое оперативно проверит все обнародованные факты, даст правовую оценку действиям каждого командира и обеспечит всестороннее и полное расследование.

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Смерти новобранцев в «Скели»

В мае 2026-го вокруг 425-го отдельного штурмового полка «Скели» разразился громкий скандал. Журналисты «Общественного» обнародовали расследование о загадочных смертях по меньшей мере пятерых военнослужащих из Прикарпатья, умерших в марте этого года — через несколько недель, а иногда и дней после начала службы в этой части.

В официальных документах причиной смерти указаны хронические заболевания сердца и легких. Впрочем, родные погибших заявили, что на телах военных были многочисленны следы побоев и травм, а также высказали подозрения о возможных пытках.

Впоследствии стало известно, что с конца 2025 года до весны 2026 среди новобранцев полка произошло по меньшей мере 26 небоевых смертей. В Офисе военного омбудсмана отмечали, что количество небоевых смертей в «Скели» выше, чем во многих других воинских частях, хотя о кардинальной разнице речь не идет.

Дата публикации 10:03, 25.06.26 Количество просмотров 26 О смертях и пытках было известно уже год, но все бездействовали! Шокирующие подробности скандала в полку "Скала"

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