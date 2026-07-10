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Лилия Ребрик растрогала редкими фото с детства и какой была маленькой гимнасткой
10 лет актриса посвятила художественной гимнастике, поэтому те навыки с ней до сих пор.
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась редкими архивными фотографиями с детства и рассказала о своем увлечении художественной гимнастикой.
Сейчас знаменитость принимает участие в съемке нового фильма, где играет роль хореографа. По словам Лилии, сюжет фильма частично связан с миром художественной гимнастики, поэтому она с удовольствием вернулась к знакомой атмосфере. Более того, на площадке актриса уже продемонстрировала прекрасную физическую форму, похваставшись эффектным шпагатом.
В перерывах между съемками Ребрик не удержалась и взяла в руки гимнастические предметы, с которыми работала еще в детстве. Звезда признается, что ее покрыла приятная волна ностальгии, ведь этому виду спорта она посвятила целое десятилетие своей жизни. Артистка говорит, что невероятно счастлива наконец-то соединить две величайшие страсти — актерство и художественную гимнастику.
«Кино не совсем о художественной гимнастике, больше о молодежи, их отношениях и о том, как она разрывает шаблоны. Но кадры по гимнастике здесь тоже будут. Наконец-то! Дождалась. Я кайфую. Радуюсь, что причастна к художественной гимнастике, которую очень люблю. Потому что сколько в актерстве, думаю, почему у меня не было никакой роли, связанной со спортом, гимнастикой, танцами», — поделилась знаменитость.
Затем Лилия решила показать поклонникам архивные кадры со своего детства. На фотографиях будущая телеведущая еще совсем юной позирует в гимнастическом купальнике и демонстрирует упражнения, которыми занималась много лет. Звезда с теплотой вспомнила тот период жизни и призналась, что любовь к художественной гимнастике не угасла до сих пор.
«Не безразлична я к миру художественной гимнастики. Занималась ею 10 лет в далеком детстве. Ну и конечно, я не могла не взять в руки предметы, как когда-то в детстве», — растрогала Ребрик.
Напомним, недавно семья танцовщика Макса Чмерковского также делилась воспоминаниями. Супруги поделились архивными фото со своей свадьбы в годовщину бракосочетания.