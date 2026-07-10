Фото иллюстрированное / © Unsplash

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Россияне 10 июля нанесли удар по центральной части Запорожья. Из-за ударов КАБ разрушены жилые и нежилые дома.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Враг атаковал центр Запорожья. Предварительно есть травмированные», — говорится в сообщении.

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Последствия обстрела

Сейчас известно о четырех раненых в результате обстрела и одного погибшего.

Наслідки обстрілу

«Человек погиб, произошло возгорание автомобилей и дома — продолжает поступать информация о последствиях вражеской атаки на Запорожье» — написал Федоров.

По информации местных жителей, в городе наблюдается сильное задымление в результате взрыва. Также местные сообщают, что один из КАБ без детонации упал у окон людей.

Неразорванный снаряд / © Фото из открытых источников

Обновлено: Федоров сообщил, что после вражеской атаки эвакуируют жителей многоэтажки.

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Последствия обстрела

«Пока опасность не миновала. Известно о неразорванных боеприпасах. Поэтому важно находиться в безопасности и слушать указания полицейских и спасателей», — сообщил глава ОВА.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, ночью РФ массированно ударила по Украине по пяти направлениям, выпустив 137 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 114 вражеских дронов. Вражеские цели сбивали на севере, юге и востоке Украины. Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Также, за сутки кафиры нанесли 1038 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб и 12 получили ранения.

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