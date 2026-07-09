Взрыв. / © Associated Press

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С утра 9 июля российская армия атаковала Украину. Под прицелом оказалось несколько областных центров. Взрывы произошли в пригороде Днепра, в Харькове, а Херсон находится под непрерывным обстрелом.

Что известно об атаках по областным центрам, читайте в материале ТСН.ua.

Взрывы в Харькове

В Харьковском районе с 08:49 до 10:37 продолжалась воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о БпЛА курсе на город с севера. Местные медиа сообщили о взрывах. Пока информации от местных властей нет.

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«Взрыв раздался в Харькове», — сообщило «Суспільне».

Атака на Днепр

В Днепре и громаде с 09:22 до 10:10 звучали сирены. Военные предупреждали о дронах в направлении областного центра. Впоследствии были слышны звуки взрывов.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что Россия атаковала Днепровский район.

«Воспламенение на территории частного домовладения. Предварительно обошлось без пострадавших», — сообщил чиновник.

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Обстрелы Херсона

С утра областной центр атакуют российские военные. В частности, оккупанты запускали КАБы и БПЛА по региону.

Местные власти сообщили, что в результате обстрела часть города, в том числе Корабельный и Днепровский район, обесточена. Зафиксирован обрыв линии электропередачи. Из-за повреждений контактной сети в Херсоне троллейбусы временно не работают.

По меньшей мере, два человека получили травмы — 57-летний и 77-летний мужчины. Медики констатировали у травмированных минно-взрывные травмы, обломочные ранения, контузию.

По данным ГСЧС, два человека погибли в результате удара российским БпЛА по автомобилю. После удара легковушка загорелась.

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Россияне ударили по легковушке в Херсоне.

Напомним, ночью против 9 июля РФ запустила по Украине «Искандеры» и дроны по шести направлениям. В общей сложности почти сто воздушных целей. Силы ПВО уничтожили 72 БПЛА на севере, юге и востоке страны. Впрочем, читалось попадание двух баллистических ракет и 19 беспилотников.

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