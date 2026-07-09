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С утра под ударом РФ несколько областных центров: есть погибшие, после «прилетов» — пожары и обесточивание
Российская Федерация ужесточает атаки на областные центры.
С утра 9 июля российская армия атаковала Украину. Под прицелом оказалось несколько областных центров. Взрывы произошли в пригороде Днепра, в Харькове, а Херсон находится под непрерывным обстрелом.
Что известно об атаках по областным центрам, читайте в материале ТСН.ua.
Взрывы в Харькове
В Харьковском районе с 08:49 до 10:37 продолжалась воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о БпЛА курсе на город с севера. Местные медиа сообщили о взрывах. Пока информации от местных властей нет.
«Взрыв раздался в Харькове», — сообщило «Суспільне».
Атака на Днепр
В Днепре и громаде с 09:22 до 10:10 звучали сирены. Военные предупреждали о дронах в направлении областного центра. Впоследствии были слышны звуки взрывов.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что Россия атаковала Днепровский район.
«Воспламенение на территории частного домовладения. Предварительно обошлось без пострадавших», — сообщил чиновник.
Обстрелы Херсона
С утра областной центр атакуют российские военные. В частности, оккупанты запускали КАБы и БПЛА по региону.
Местные власти сообщили, что в результате обстрела часть города, в том числе Корабельный и Днепровский район, обесточена. Зафиксирован обрыв линии электропередачи. Из-за повреждений контактной сети в Херсоне троллейбусы временно не работают.
По меньшей мере, два человека получили травмы — 57-летний и 77-летний мужчины. Медики констатировали у травмированных минно-взрывные травмы, обломочные ранения, контузию.
По данным ГСЧС, два человека погибли в результате удара российским БпЛА по автомобилю. После удара легковушка загорелась.
Напомним, ночью против 9 июля РФ запустила по Украине «Искандеры» и дроны по шести направлениям. В общей сложности почти сто воздушных целей. Силы ПВО уничтожили 72 БПЛА на севере, юге и востоке страны. Впрочем, читалось попадание двух баллистических ракет и 19 беспилотников.