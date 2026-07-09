Этим били по Москве: Германия и Украина запускают совместное производство ракето-дронов

Ракето-дрон «Барс» / Музей российско-украинской войны в Национальном университете обороны Украины

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Германия и Украина развертывают совместное производство украинских ракето-дронов «Барс», которые уже зарекомендовали себя в реальных боевых условиях. Это решение позволит Германии усилить свои дальнобойные способности, а Силам обороны Украины — получить дополнительные объемы вооружения.

Об этом пишет Defence Express.

Украина и Германия будут совместно производить ракето-дроны

Соответствующее соглашение об имплементации подписали министр обороны Германии Борис Писториус и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Проект реализуется в рамках инициативы Build with Ukraine при совместных усилиях оборонных ведомств обоих государств.

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Первый этап проекта будет полностью финансировать немецкая сторона. Все ракето-дроны, изготовленные на этом этапе, передадут для нужд Сил обороны Украины.

Привлечение немецкой промышленности к изготовлению украинских разработок является прагматичным шагом. Эти изобретения уже доказали свою эффективность в войне. Для Украины совместное производство оружия с Германией — возможность привлечения дополнительного финансирования для бесперебойных поставок ракет на фронт.

А для Германии совместное изготовление оружия из Украины — о возможности построить собственную промышленную инфраструктуру и усилить обороноспособность.

Ожидается, что производственным партнером с немецкой стороны выступит компания Diehl Defence, ранее публично заявлявшая о заинтересованности в изготовлении ракето-дронов «Барс» и крылатых ракет «Фламинго».

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Сейчас компания участвует в разработке перехватчика баллистических целей в рамках проекта Freya.

Германия хочет срочно закрыть пробелы в дальнобойном вооружении, потому начала ориентироваться на украинские и израильские образцы вооружения. Попытки ФРГ приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk пока не принесли желаемого результата, а производство собственных ракет Taurus до сих пор не возобновилось.

Что такое ракета-дрон «Барс»

«Барс» — это ракето-дроны, информация о которых была долго засекречена. Пока известно, что этими ракето-дронами уже били по РФ, в декабре 2025 года их впервые показали.

В июне 2026 года официально раскрыли технические характеристики модификации «Барс RS».

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По имеющимся данным, эти ракето-дроны могли входить в состав тех, которые били по Москве 18 июня.

Сколько ракет «Фламинго» производит Украина

Напомним, сейчас Украина производит примерно три ракеты «Фламинго» в день, однако выпуск вырастет до уровня заказов после завершения разработки собственного турбореактивного двухконтурного двигателя, оптимизированного для низких высот.

Об этом заявил соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман. Он отметил, что ракета практически полностью украинская, а слухи о ее британском происхождении были лишь маскировкой для закупки деталей. Дальность полета составляет до 300 км для модификации FP-7 и до 850 км для FP-9.

По данным авиаэксперта Анатолия Храпчинского, ракеты «Фламинго», которые уже применялись для ударов по территории РФ, могут оснастить системой навигации Tercom. Эта технология, подобная используемой в американских ракетах Tomahawk, позволяет ориентироваться по рельефу местности и эффективнее преодолевать вражескую ПВО.

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