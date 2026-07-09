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Этим били по Москве: Германия и Украина запускают совместное производство ракето-дронов
Германия сделала ставку на украинские оборонные технологии. Совместное производство ракето-дронов «Барс» должно укрепить оборонный потенциал обеих стран и обеспечить Украину дополнительными дальнобойными средствами.
Германия и Украина развертывают совместное производство украинских ракето-дронов «Барс», которые уже зарекомендовали себя в реальных боевых условиях. Это решение позволит Германии усилить свои дальнобойные способности, а Силам обороны Украины — получить дополнительные объемы вооружения.
Об этом пишет Defence Express.
Украина и Германия будут совместно производить ракето-дроны
Соответствующее соглашение об имплементации подписали министр обороны Германии Борис Писториус и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Проект реализуется в рамках инициативы Build with Ukraine при совместных усилиях оборонных ведомств обоих государств.
Первый этап проекта будет полностью финансировать немецкая сторона. Все ракето-дроны, изготовленные на этом этапе, передадут для нужд Сил обороны Украины.
Привлечение немецкой промышленности к изготовлению украинских разработок является прагматичным шагом. Эти изобретения уже доказали свою эффективность в войне. Для Украины совместное производство оружия с Германией — возможность привлечения дополнительного финансирования для бесперебойных поставок ракет на фронт.
А для Германии совместное изготовление оружия из Украины — о возможности построить собственную промышленную инфраструктуру и усилить обороноспособность.
Ожидается, что производственным партнером с немецкой стороны выступит компания Diehl Defence, ранее публично заявлявшая о заинтересованности в изготовлении ракето-дронов «Барс» и крылатых ракет «Фламинго».
Сейчас компания участвует в разработке перехватчика баллистических целей в рамках проекта Freya.
Германия хочет срочно закрыть пробелы в дальнобойном вооружении, потому начала ориентироваться на украинские и израильские образцы вооружения. Попытки ФРГ приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk пока не принесли желаемого результата, а производство собственных ракет Taurus до сих пор не возобновилось.
Что такое ракета-дрон «Барс»
«Барс» — это ракето-дроны, информация о которых была долго засекречена. Пока известно, что этими ракето-дронами уже били по РФ, в декабре 2025 года их впервые показали.
В июне 2026 года официально раскрыли технические характеристики модификации «Барс RS».
По имеющимся данным, эти ракето-дроны могли входить в состав тех, которые били по Москве 18 июня.
Сколько ракет «Фламинго» производит Украина
Напомним, сейчас Украина производит примерно три ракеты «Фламинго» в день, однако выпуск вырастет до уровня заказов после завершения разработки собственного турбореактивного двухконтурного двигателя, оптимизированного для низких высот.
Об этом заявил соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман. Он отметил, что ракета практически полностью украинская, а слухи о ее британском происхождении были лишь маскировкой для закупки деталей. Дальность полета составляет до 300 км для модификации FP-7 и до 850 км для FP-9.
По данным авиаэксперта Анатолия Храпчинского, ракеты «Фламинго», которые уже применялись для ударов по территории РФ, могут оснастить системой навигации Tercom. Эта технология, подобная используемой в американских ракетах Tomahawk, позволяет ориентироваться по рельефу местности и эффективнее преодолевать вражескую ПВО.