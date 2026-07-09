Кирилл Буданов

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Глава ОП Кирилл Буданов прокомментировал события в Сыхове, где толпа перевернула автомобиль ТЦК.

Об этом говорится в его сообщении в Телеграм.

«Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же избивать и срывать одежду, но уже с вас. Ожидаю справедливую реакцию от правоохранительных органов на события во Львове», — отметил он.

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Поврежденный автомобиль ТЦК и массовый конфликт: что произошло во Львове

На проспекте Червоной Калины во Львове толпа из нескольких десятков мужчин оперевернула внедорожник ТЦК. Инцидент произошел около 22:00 в среду, 8 июля.

Представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области Алина Подрейко сообщила «Суспільне«, что на месте работают правоохранители.

По ее словам, предварительно установлено, что во время мобилизационных мероприятий ТЦК остановили мужчину 1996 года рождения, который с 12 июня находился в розыске за уклонение от военной службы.

Во Львовском областном ТЦК также подтвердили, что вечером 8 июля на улице Стрыйской военнослужащие ТЦК вместе с полицейскими остановили мужчину для проверки военно-учетных документов, обнаружили, что он находится в розыске за нарушение правил военного учета от 12 июня 2026 года. Его доставили в центр комплектования, а затем направили на ВЛК.

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В ТЦК утверждают, что после этого на месте осталась другая группа оповещения, заблокированная неизвестными лицами.

«Эта группа оцепила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, существенно повредила и, в конце концов, опрокинула служебный автомобиль. На месте работает полиция. Всем событиям будет дана надлежащая правовая оценка. Виновные понесут предусмотренную законом ответственность», — заявили во Львовском областном ТЦК и СП.

Мэр Львова Андрей Садовый осудил действия толпы, которая вечером 8 июля перевернула автомобиль ТЦК на Сыхове. Он заявил, что все нарушившие закон должны понести ответственность, а события должны получить надлежащую правовую оценку.

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