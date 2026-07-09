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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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408
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Во Львове группа людей заблокировала военных ТЦК и опрокинула служебный автомобиль: что говорят в группе оповещения

Во Львове во время мер оповещения группа неизвестных заблокировала военных ТЦК и СП, повредила и опрокинула их служебный автомобиль.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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ТЦК

ТЦК / © ТСН.ua

Во Львове во время мер оповещения группа неизвестных заблокировала военнослужащих ТЦК и СП, повредила и опрокинула их служебный автомобиль .

Об этом сообщила группа коммуникаций Львовского областного ТЦК и СП.

Инцидент произошел 8 июля около 21:30 по улице Стрыйской во Львове. Во время проведения мер оповещения совместно с представителями Национальной полиции военные остановили гражданина для проверки военно-учетных документов.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина с 12 июня 2026 года является нарушителем правил военного учета. Его доставили в ТЦК и СП.

По состоянию на сегодняшний день военнообязанного направили для прохождения военно-врачебной комиссии.

В то же время на месте происшествия осталась другая группа оповещения. По данным ТЦК, ее заблокировала группа неизвестных. Они оцепили служебный транспорт военнослужащих, вели себя агрессивно, существенно повредили автомобиль и впоследствии опрокинули его.

На месте работает полиция. В ТЦК заявили, что всем событиям будет дана надлежащая правовая оценка, а виновные понесут предусмотренную законом ответственность.

Во Львовском ОТЦК и СП призвали граждан не подвергаться провокациям и не препятствовать военнослужащим и полиции выполнять законные обязанности. Также гражданам напомнили о необходимости соблюдения комендантского часа.

Ранее сообщалось, что на Львовщине через сутки после мобилизации загадочно умер многодетный отец.

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Дата публикации
Количество просмотров
408
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