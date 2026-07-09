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У Львові група людей заблокувала військових ТЦК і перекинула службове авто: що кажуть у групі оповіщення
У Львові під час заходів оповіщення група невідомих осіб заблокувала військових ТЦК та СП, пошкодила і перекинула їхній службовий автомобіль.
У Львові під час заходів оповіщення група невідомих осіб заблокувала військовослужбовців ТЦК та СП, пошкодила і перекинула їхній службовий автомобіль.
Про це повідомила група комунікацій Львівського обласного ТЦК та СП.
Інцидент стався 8 липня близько 21:30 на вулиці Стрийській у Львові. Під час проведення заходів оповіщення спільно з представниками Національної поліції військові зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів.
Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік від 12 червня 2026 року є порушником правил військового обліку. Його доставили до ТЦК та СП.
Станом на зараз військовозобов’язаного направили для проходження військово-лікарської комісії.
Водночас на місці події залишилася інша група оповіщення. За даними ТЦК, її заблокувала група невідомих осіб. Вони оточили службовий транспорт військовослужбовців, поводилися агресивно, суттєво пошкодили автомобіль і згодом перекинули його.
На місці працює поліція. У ТЦК заявили, що всім подіям буде надано належну правову оцінку, а винні понесуть передбачену законом відповідальність.
У Львівському ОТЦК та СП закликали громадян не піддаватися на провокації та не перешкоджати військовослужбовцям і поліції виконувати законні обов’язки. Також громадянам нагадали про необхідність дотримання комендантської години.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині за добу після мобілізації загадково помер багатодітний батько.