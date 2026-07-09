Ексдепутат польського Сейму публічно підтримав армію РФ, закупивши допомогу для окупантів

Кшиштоф Толвінський / © Facebook Кшиштофа Толвінського

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Колишній депутат польського Сейму та лідер маргінальної проросійської партії Front Кшиштоф Толвінський публічно заявив про підтримку російської окупаційної армії.

На своїй сторінці у Facebook він повідомив про закупівлю в Білорусі медичних аптечок для військовослужбовців РФ, які воюють проти України.

У своєму дописі польський політик цинічно розкритикував офіційну позицію Польщі щодо підтримки України та фактично протиставив себе польській державі й більшості польського суспільства.

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«Польська держава та переважна більшість суспільства… повелися морально ганебно та політично катастрофічно. Нашим завданням була дипломатія, переговори з метою завершення конфлікту з обома сторонами, а не розпалювання ворожнечі», — заявив Толвінський.

Про дипломатію та переговори політик, щоправда, згадав уже після того, як сам зробив крок, що аж ніяк не сприяє жодним переговорам, — закупив допомогу для тих, хто не думає про мир і продовжує вбивати.

Кшиштоф Толвінський повідомив, що разом із однопартійцем придбав у Білорусі «пакет медичної допомоги хлопцям з окопів, солдатам Російської Федерації, які воюють на фронті».

Допомогу окупантам, які прийшли в Україну грабувати чужу територію, Толвінський нахабно назвав «символом того, що не всі є нерозумними, приниженими й безвідповідальними».

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На підтвердження своїх слів Толвінський оприлюднив майже дев’ятихвилинне відео, записане на білоруському підприємстві з виробництва медичних аптечок.

На відео він демонструє платіжні документи на суму 1210 білоруських рублів (близько 420 доларів США), датовані 26 червня 2026 року. За його словами, загалом було придбано 20 аптечок для російських військових.

Враховуючи реальні втрати російської окупаційної армії в Україні, мізерні 20 аптечок виглядають радше рекламним трюком — черговою спробою нагадати про себе після серії політичних провалів.

Кшиштоф Толвінський — що про нього відомо

Кшиштоф Толвінський є колишнім депутатом польського парламенту та ексзаступником міністра державних активів Польщі.

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Після виходу з партії «Право і справедливість» він змінював кілька політичних проєктів, а у 2023 році заснував проросійську партію Front, яка виступає, зокрема, за «деамериканізацію Європи» та «деукраїнізацію Польщі».

Останніми роками політик не зміг заручитися підтримкою виборців. На парламентських виборах 2023 року він набрав лише 305 голосів, а згодом не зміг зібрати необхідну кількість підписів для участі у президентських виборах.

Нагадаємо, у Познані польські правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до антиукраїнського інциденту. Вони намагалися потрапити до офісу української компанії, ставлячи працівникам провокаційні запитання про Степана Бандеру та діяльність бізнесу в Польщі.

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