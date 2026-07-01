Варшава попередила про загрозу для українців у Польщі: що відомо

Прапор Польщі. / © Associated Press

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Польські спецслужби не виключають, що агресорка Російська Федерація може вдатися до нових провокацій на території Польщі. Зокрема, до можливих терактів проти українців

Про це заявив міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Сємоняк, повідомляє RMF24.

За його словами, польські правоохоронні та розвідувальні структури враховують такий сценарій, зважаючи на методи роботи російських спецслужб. Саме тому готуються до різних варіантів розвитку подій

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«Знаючи методи дій російських спецслужб, ми цього не виключаємо», — заявив Сємоняк.

Зокрема, російські агенти ведуть спостереження за місцями, які мають значення для польсько-української співпраці.

«Йдеться також про офіси різних організацій, благодійні організації… Ми повинні рахуватися з тим, що російські служби хотітимуть використати нинішню напругу (в українсько-польських відносинах — ред.)», — зазначив Сємоняк.

Також, наголошує він, загроза гібридних атак з боку Росії залишається високою не лише для Польщі, а й для країн Балтії. Сємоняк каже, що країна вже зіткнулася з низкою диверсій, які пов’язують із російською діяльністю. Зокрема, з пожежею у ТЦ «Маривільська 44» у Варшаві та диверсією на польській залізниці восени 2025-го.

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Окрім того, цього року травні польські спецслужби затримали групу осіб, які фотографували важливі об’єкти та готувалися до диверсійної діяльності.

На думку Сємоняка, атаки безпілотників, диверсії проти критичної інфраструктури, симуляція повітряних атак або інші форми гібридних операцій «є можливими сценаріями, беручи до уваги те, як діє Росія гібридними методами».

«Це все відбувається, і ми маємо серйозно розглядати, що це може статися у будь-який момент», — наголосив міністр-координатор.

Нагадаємо, стало відомо, що з Польщі депортують дев’ять українців, які влаштували мітинги проти української влади. Від осені 20250-го вони вербували та платили учасникам демонстрацій, організованих серед українських біженців, які проживають у Польщі. Учасники протестів отримували винагороду, а кошти на цю мету надходили з Російської Федерації.

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