"Імперський шовінізм": українців обурив новий ультиматум від Польщі щодо Бандери — що відповіли

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Польща погрожує заблокувати інтеграцію України до Європейського Союзу через історичні суперечки щодо ОУН-УПА та постаті Степана Бандери, що спровокувало масштабний дипломатичний скандал та хвилю обурення в суспільстві.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Польщі заявили про перешкоджання євроінтеграції України

Варшава може заблокувати інтеграцію України до Європейського Союзу, якщо між країнами не буде врегульовано суперечливі питання спільного минулого. Про це в інтерв’ю Polsat News заявив віцепрем’єр-міністр та очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

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За його словами, що польська сторона виступить проти членства України в ЄС, якщо Київ продовжуватиме героїзацію діячів Української повстанської армії та Організації українських націоналістів. За словами керівника Міністерства оборони Польщі, європейська спільнота не може приймати у свої лави тих, чия ідеологія суперечить принципам міждержавного партнерства.

Він підкреслив, що з постаттю Степана Бандери європейська інтеграція для України залишиться недосяжною, а Варшава самостійно вирішуватиме, як голосувати під час розширення Євросоюзу.

«Ми (в ЄС — Ред.) не повинні розміщувати в пантеоні тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Ніхто не вказуватиме нам, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до Європейського Союзу», — наголосив очільник Міноборони Польщі.

Реакція українців

Заява польського високопосадовця викликала хвилю обурення та жорстку критику серед українських користувачів соцмережі Threads. Більшість дописувачів сходяться на думці, що Варшава використовує складні теми минулого як привід для стримування сильного конкурента в Європі, а подібні ультиматуми демонструють «звичайний імперський шовінізм та бачення у нас молодшого брата, а не рівного партнера».

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«Не можна в ЄС ставити на п’єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до ЄС, — міністр оборони Польщі Пане Міністре, як Польща вступила у ЄС із Юзефом Пілсудським та АК? Мені взагалі байдуже на ЄС, але коли ви вимагаєте у нас „щось“, то й будьте готові, що й у ваш бік будуть такі ж „вимоги“ — З Пілсудським Польща не повинна бути частиною ЄС. Звичайний імперський шовінізм та бачення у нас молодшого брата, а не рівного партнера, не кажучи про зерно!» — написала одна із користувачок.

Реакція українців в соцмережах на позицію Польщі щодо вступу України до ЄС / © скриншот

Українці наголошують на тому, що в Україні немає штучного культу, натомість «ОУН і УПА — це невід’ємна складова нашої історії». Читачі зазначають, що Варшава, яка звикла до помітної сили після фінансової допомоги від Брюсселя, раптом виявила, що далеко не на всіх вона може легко тиснути:

«Тут ще таке — Польща тіки-тіки звикла до своєї набагато помітнішої ролі в ЄУ після фантастичного економічного зросту на європейських дотаціях, і тут раптом виявляється, що далеко не всіх їй легко нагнути, а надто Україну, до якої завжди ставилися як до недолугого кузена, якого можна плескати по плечу, трохи допомагати від щедрот, але аж ніяк не вважати рівним собі (до речі, ось у цій відмові у рівності, багато в чому лежить проблема з 'Волинню', 'що попові можна, то дякові зась'»;

«Когось історія нічому не вчить. Поляки намагалися пресувати українців, коли в нас не було ні війська ні навіть держави і поплатилися за це кров’ю. Тепер вони пробують пресувати українців, коли у нас вже і держава є і армія найпроіесійніша в Європі. Ну не діти, а дебіли, чесне слово».

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Реакція українців в соцмережах на позицію Польщі щодо вступу України до ЄС / © скриншот

Реакція українців в соцмережах на позицію Польщі щодо вступу України до ЄС / © скриншот

У мережі застерігають, що від розколу між сусідами виграє лише Кремль, оскільки втрата безпекового «щита» в особі України принесе пряму військову загрозу на польські кордони.

Реакція українців в соцмережах на позицію Польщі щодо вступу України до ЄС / © скриншот

Реакція українців в соцмережах на позицію Польщі щодо вступу України до ЄС / © скриншот

Реакція українців в соцмережах на позицію Польщі щодо вступу України до ЄС / © скриншот

Реакція українців в соцмережах на позицію Польщі щодо вступу України до ЄС / © скриншот

Реакція українців в соцмережах на позицію Польщі щодо вступу України до ЄС / © скриншот

Реакція українців в соцмережах на позицію Польщі щодо вступу України до ЄС / © скриншот

Скандали між Україною та Польщею — останні новини

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла призвело до безпрецедентного дипломатичного демаршу: чинний глава України та його попередники повернули свої польські відзнаки, що поставило під загрозу двосторонню економічну співпрацю напередодні конференції з відбудови в Гданську.

У Варшаві підтвердили отримання повернутого ордена, який через завершення терміну дії сертифіката передадуть на зберігання до канцелярії, тоді як польська сторона звинувачує Київ у зриві телефонної розмови між лідерами.

Окрім того, Польща хоче отримати від Євросоюзу майже пів мільярда євро компенсації за віддану Україні зброю, що викликало гострі дебати в Брюсселі та обурення в українських соцмережах.

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