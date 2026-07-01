Украинцев возмутил новый ультиматум Польши по поводу Бандеры / © Unsplash

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Польша угрожает заблокировать интеграцию Украины в Европейский Союз из-за исторических споров вокруг ОУН-УПА и личности Степана Бандеры, что вызвало масштабный дипломатический скандал и волну возмущения в обществе.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

В Польше заявили о препятствовании евроинтеграции Украины

Варшава может заблокировать интеграцию Украины в Европейский Союз, если между странами не будут урегулированы спорные вопросы, связанные с общим прошлым. Об этом в интервью Polsat News заявил вице-премьер-министр и глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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По его словам, польская сторона выступит против членства Украины в ЕС, если Киев будет продолжать героизировать деятелей Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов. По словам главы Министерства обороны Польши, европейское сообщество не может принимать в свои ряды тех, чья идеология противоречит принципам межгосударственного партнерства.

Он подчеркнул, что при наличии фигуры Степана Бандеры европейская интеграция для Украины останется недостижимой, а Варшава будет самостоятельно решать, как голосовать при расширении Евросоюза.

«Мы (в ЕС — прим. ред.) не должны включать в пантеон тех, кто подрывает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз. Никто не будет указывать нам, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский Союз», — подчеркнул глава Минобороны Польши.

Реакция украинцев

Заявление польского высокопоставленного чиновника вызвало волну возмущения и резкую критику среди украинских пользователей социальной сети Threads. Большинство авторов комментариев сходятся во мнении, что Варшава использует сложные темы прошлого как повод для сдерживания сильного конкурента в Европе, а подобные ультиматумы демонстрируют «обычный имперский шовинизм и восприятие нас как младшего брата, а не равного партнера».

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«В ЕС нельзя ставить на пьедестал тех, кто подрывает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в ЕС, — министр обороны Польши Господин министр, как Польша вступила в ЕС с Юзефом Пилсудским и АК? Мне вообще наплевать на ЕС, но когда вы требуете от нас „что-то“, то будьте готовы, что и в вашу сторону будут такие же „требования“ — С Пилсудским Польша не должна быть частью ЕС. Обычный имперский шовинизм и восприятие нас как младшего брата, а не равноправного партнера, не говоря уже о зерне!» — написала одна из пользовательниц.

Реакция украинцев в соцсетях на позицию Польши по поводу вступления Украины в ЕС

Украинцы подчеркивают, что в Украине нет искусственного культа, а «ОУН и УПА — это неотъемлемая часть нашей истории». Читатели отмечают, что Варшава, привыкшая к заметной силе после финансовой помощи из Брюсселя, вдруг обнаружила, что далеко не на всех она может легко давить:

«Есть ещё один момент — Польша только-только привыкла к своей гораздо более заметной роли в ЕС после фантастического экономического роста за счёт европейских дотаций, и тут вдруг оказывается, что далеко не всех ей легко подчинить, особенно Украину, к которой всегда относились как к неумелому кузену, которого можно похлопать по плечу, немного помочь из щедрости, но ни в коем случае не считать равным себе (кстати, именно в этом отказе в равенстве во многом и заключается проблема с „Волынью“: „что попови можно, то дьякови запрещено“);

«Некоторых история ничему не учит. Поляки пытались давить на украинцев, когда у нас не было ни армии, ни даже государства, и поплатились за это кровью. Теперь они пытаются давить на украинцев, когда у нас уже есть и государство, и самая профессиональная армия в Европе. Ну не дети, а дебилы, честное слово«.

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Реакция украинцев в соцсетях на позицию Польши по поводу вступления Украины в ЕС

Реакция украинцев в соцсетях на позицию Польши по поводу вступления Украины в ЕС

В сети предупреждают, что от раскола между соседями выиграет только Кремль, поскольку потеря «щита» безопасности в лице Украины создаст прямую военную угрозу для польских границ.

Реакция украинцев в соцсетях на позицию Польши по поводу вступления Украины в ЕС

Реакция украинцев в соцсетях на позицию Польши по поводу вступления Украины в ЕС

Реакция украинцев в соцсетях на позицию Польши по поводу вступления Украины в ЕС

Реакция украинцев в соцсетях на позицию Польши по поводу вступления Украины в ЕС

Реакция украинцев в соцсетях на позицию Польши по поводу вступления Украины в ЕС

Реакция украинцев в соцсетях на позицию Польши по поводу вступления Украины в ЕС

Скандалы между Украиной и Польшей — последние новости

Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла привело к беспрецедентному дипломатическому демаршу: действующий глава Украины и его предшественники вернули свои польские награды, что поставило под угрозу двустороннее экономическое сотрудничество накануне конференции по восстановлению в Гданьске.

В Варшаве подтвердили получение возвращенного ордена, который в связи с истечением срока действия сертификата будет передан на хранение в канцелярию, в то время как польская сторона обвиняет Киев в срыве телефонного разговора между лидерами.

Кроме того, Польша хочет получить от Евросоюза почти полмиллиарда евро в качестве компенсации за оружие, переданное Украине, что вызвало острые дебаты в Брюсселе ивозмущение в украинских соцсетях.

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