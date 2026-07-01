"Не могу себя заставить съесть": украинка показала необычные популярные продукты в Канаде (видео)

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Украинцы, живущие за границей, очень часто удивляются продуктам, которые едят в других странах. Некоторые даже не могут решиться попробовать местные деликатесы, ведь они отпугивают как на вид, так и запах. Украинка в Канаде показала, какие популярные продукты не решается попробовать.

Больше об этом женщина рассказала в Facebook.

Необычные и популярные продукты в Канаде: что там едят

Беженка поделилась, что в Канаде предпочитают продукты, которые не так популярны в Украине. Она рассказала о топ-3 продуктах, которые она не может решиться съесть, а вот местные их любят.

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Первым очень распространенным продуктом в Канаде является тостовый хлеб — очень мягкий, белый, ведь изготавливается из ультраобработанной пшеницы. Такой хлеб может лежать около месяца.

«Он мягкий, как поролон, сладкий и может лежать три недели без плесени. Что в него добавляют — страшно представить», — делится Елена.

Второй продукт, который украинка не решается попробовать в Канаде, это ярко-оранжевый сыр. Вероятно, речь идет о сыре чеддер, который имеет характерную окраску и используется для бутербродов, бургеров и пасты. Его продают в порционных пакетиках, где каждый кусочек тщательно упакован.

«По внешнему виду и вкусу — как чистый пластик, нормального сыра здесь днем с огнем не найти», — объясняет женщина.

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А третьим продуктом, вошедшим в личный антирейтинг украинки, стал овощной коктейль — с помидорами, морковью, сельдереем, свеклой и другой зеленью. Напиток объединяет в себе восемь овощей.

«Никогда не пробовала, и мне кажется, он так себе», — подытожила женщина.

Украинцы за границей — последние новости:

Напомним, для многих украинцев в Германии летняя жара становится серьезным испытанием, поскольку кондиционеры здесь являются большой редкостью как в жилых домах, так и в офисах. Как рассказала в TikTok украинская беженка Людмила Русина, несмотря на периодическое повышение температуры более 40 градусов, местные жители вынуждены обходиться без кондиционеров.

Причин такой ситуации несколько. Ранее лето в стране не было столь жарким, поэтому прагматичные немцы считали установку сплит-систем экономически нецелесообразным ради нескольких недель в год. Кроме того, в Германии действуют строгие приоритеты энергосбережения и экологии, из-за чего чрезмерное потребление электричества рассматривается как расточительность.

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Дополнительными препятствиями являются бюрократия и особенности рынка недвижимости. Какие-либо изменения фасада зданий требуют сложных согласований с арендодателями, соседями и управляющими компаниями, а иногда вообще запрещены.

Кроме всего, Украина сталкивается с глубоким демографическим кризисом из-за длительного сокращения населения, существенно ускорившегося после начала полномасштабного российского вторжения.

По экспертным оценкам журналистов VoxEurop и аналитиков CES, страну покинули миллионы граждан, а дальнейшие потери обусловлены миграцией, падением рождаемости и гибелью людей. После окончания войны вернуться готовы ориентировочно от 1,3 до 2,2 миллиона человек, однако ключевыми факторами для них остаются полная остановка боевых действий, гарантии безопасности, восстановление жилья и инфраструктуры, а также наличие достойно оплачиваемой работы.

Наименее склонна к возвращению молодежь до 35 лет, которая уже активно интегрируется и строит карьеру за границей.

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