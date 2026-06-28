«Вернулась бы, если бы нашла хорошо оплачиваемую работу»: почему Украина теряет население и чего боятся беженцы

Украине может помочь более широкий доступ к единому рынку, программам и институтам ЕС. Фото: Механизм гражданской защиты ЕС

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Украина столкнулась с двойным кризисом: население сокращается уже более тридцати лет, а российское вторжение лишь ускорило этот процесс. Сохранение демографии страны и её будущего во время войны — это дилемма, не имеющая простых решений. Может ли вступление в ЕС остановить отток населения или даже изменить эту динамику?

Журналисты VoxEurop поделились с ТСН экспертными выводами по поводу сложившейся ситуации и проанализировали, что может измениться в случае вступления в ЕС.

«Сокращение населения в Украине — это не единичный случай. Это глобальный процесс, который в демографической науке называют „демографическим переходом“. Уникальна ситуация, в которой оказалась Украина», — объясняет Александр Гладун из Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины.

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Из-за полномасштабной вооруженной агрессии со стороны России 5,7 миллиона граждан были вынуждены покинуть Украину и уехать за границу. Эти данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев обнародовал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Украина продолжает терять население после четырёх лет полномасштабного вторжения, — подтверждает Ирина Ипполитова, старший научный сотрудник CES. — Основная причина демографических потерь — миграция. По оценкам CES, около 300 000 человек выехали из Украины в 2025 году. Кроме того, население сокращается из-за вызванных войной потерь как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения, а также из-за падения рождаемости».

Сколько человек вернётся?

По оценкам CES, после окончания войны в Украину могут вернуться от 1,3 до 2,2 миллиона человек — в зависимости от ситуации.

«На решение о возвращении будет влиять целый ряд факторов: наличие жилья в Украине, возможности трудоустройства, социальная инфраструктура для детей и т. д. Люди будут сравнивать то, что у них есть в стране пребывания, с возможностями в Украине. Степень адаптации к новой стране также будет играть определенную роль», — объясняет Александр Гладун.

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И, конечно, ключевым фактором является то, как и при каких условиях закончится война. «Два года назад опрос показал, что на 25% больше людей вернулись бы, если бы война завершилась в пределах границ 1991 года, чем в случае её завершения по нынешней линии фронта». Распространено мнение, «что если война закончится по линии фронта, Российская Федерация возобновит её через несколько лет», — говорит Гладун.

Среди украинских граждан за рубежом 66% — люди трудоспособного возраста (18–65 лет). Молодежь до 35 лет составляет более половины беженцев (56%). Именно они — жизненная сила страны. Однако, по данным CES, именно эта группа менее склонна к возвращению.

«В настоящее время, — объясняет Ирина Ипполитова из CES, — мы видим, что молодые люди до 35 лет значительно реже планируют возвращаться в Украину, чем люди старшего возраста, особенно те, кому за 50. Причин много: лучшая интеграция в странах пребывания, экономические факторы, такие как работа и зарплата, и, самое главное, вопрос безопасности. Возвращение этих людей возможно при определенных условиях. Это, прежде всего, безопасность и окончание войны. Важно и то, как именно она закончится: большинство беженцев рассматривает возвращение только в случае полного завершения войны и возобновления гражданского авиасообщения. Замороженный конфликт гораздо меньше стимулирует людей к возвращению».

Виталий (имя изменено) — один из таких беженцев. Девятнадцатилетний парень, который последние два года живет во Франции, родом с юга Украины. Из-за войны он переехал на запад страны, а затем — во Францию, чтобы продолжить учебу, ведь из-за войны лишился возможности получить стипендию. Виталий рассматривал несколько вариантов, в частности Чехию и Польшу. В конце концов он выбрал Францию, потому что «понял, что нужно стремиться к большему».

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Виталий подрабатывает на стройке и продавцом-консультантом. В сентябре он планирует поступить на инженерную специальность. Он — один из многих молодых людей, которые начали сложный путь в новой стране и стремятся построить там свою жизнь. «Я хотел бы остаться здесь: я уже выучил французский, много работал и хочу поступить в университет». Виталий скучает по Украине, семье и знакомым местам, но возвращение пока не кажется ему реалистичным вариантом.

«Я бы вернулась, если бы смогла найти в Украине хорошую и хорошо оплачиваемую работу. Но сейчас экономическая ситуация ухудшилась», — говорит 27-летняя харьковчанка Антонина, которая живет с матерью в Италии с 2022 года. Антонина получает степень магистра по специальности «Европейские и международные исследования». Ситуация с безопасностью в Украине остается нестабильной. «Одна из главных причин — мы не знаем, когда закончится война. Мы не знаем, это ее начало или уже середина. Я не хочу ставить жизнь на паузу. Считаю, что сейчас правильно строить карьеру — возможно, я добьюсь успеха, а может, встречу партнера и создам семью».

Изменит ли вступление в ЕС эту тенденцию?

«Сейчас сложно точно предсказать последствия вступления Украины в ЕС, — говорит Ирина Ипполитова из CES. — Опыт стран Центральной Европы показывает, что некоторые люди могут уехать, поскольку получат возможность легально работать в ЕС». Однако в случае с Украиной механизм временной защиты означает, что украинцы обладают этим правом уже с 2022 года. Полная свобода передвижения после вступления может также «побудить часть мигрантов вернуться и способствовать циркуляционной миграции среди украинцев, которые сейчас не рассматривают возможность возвращения из-за страха потерять право на работу и проживание в ЕС».

В то же время, добавляет Ипполитова, «Украина может привлечь специалистов из ЕС для восстановления».

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По словам демографа Александра Гладуна, вступление в ЕС остается отдаленной перспективой. Даже если это произойдет, он считает, что «вряд ли это вызовет массовый отток населения».

Украина была частично интегрирована в европейский рынок труда ещё до 2022 года: «По состоянию на конец 2021 года 1,6 миллиона украинцев имели виды на жительство в странах ЕС, из них 900 тысяч — с целью трудоустройства».

По мнению Ирины Ипполитовой, «вступление Украины в ЕС имеет существенные преимущества как для Украины, так и для самого Европейского Союза, несмотря на вызовы, которые неизбежно сопровождают такую интеграцию». Для Украины этот процесс обеспечит «доступ к единому рынку ЕС, финансовым инструментам и программам», а также позволит воспользоваться «более надежной защитой прав работников, более безопасными товарами и услугами и более эффективным экологическим регулированием», — добавляет Ипполитова.

Чем безопаснее — в социальном, экономическом и военном смыслах — чувствует себя страна, тем больше её граждане способны представлять себе там своё будущее. Что касается безопасности, которая является центральным вопросом для Украины, членство в ЕС укрепило бы экономическую и институциональную устойчивость Украины и углубило бы её интеграцию в европейские структуры безопасности, а это может стать важным фактором для возвращения мигрантов.

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В то же время Украина вносит значительный вклад в европейскую безопасность благодаря своим оборонным возможностям, стратегическому положению и опыту противодействия внешним угрозам.

Напомним, что Украина официально начала переговоры с ЕС по кластеру 1 «Основы процесса вступления в Европейский Союз». Однако Украина готова начать переговоры по всем пяти кластерам с ЕС уже этим летом. По словам Зеленского, было бы символично принять соответствующее решение до 15 июля, когда отмечается День украинской государственности.

Автор: Ольга Консевич

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