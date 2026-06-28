Курс валют на неділю, 28 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на неділю, 28 червня. / © Associated Press

Реклама

НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 28 червня. Перед вихідними долар зріс на 6 коп. Євро додав у ціні на 4 коп. Злотий підвищився на 1 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

1 долар США — 44,92 (+6 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,92 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,87 (+1 коп.).

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на 29 червня. Після вихідних гривня щодо євро і злотого.

Реклама

Новини партнерів