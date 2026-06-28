ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
378
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на неділю, 28 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Курс валют.

Курс валют на неділю, 28 червня. / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 28 червня. Перед вихідними долар зріс на 6 коп. Євро додав у ціні на 4 коп. Злотий підвищився на 1 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,92 (+6 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,92 (+4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,87 (+1 коп.).

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на 29 червня. Після вихідних гривня щодо євро і злотого.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
378
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie