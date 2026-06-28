- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 378
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на неділю, 28 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 28 червня. Перед вихідними долар зріс на 6 коп. Євро додав у ціні на 4 коп. Злотий підвищився на 1 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 44,92 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,92 (+4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,87 (+1 коп.).
Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на 29 червня. Після вихідних гривня щодо євро і злотого.
Коментарі
Сортувати: