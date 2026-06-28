Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не дозволяють собі бути щасливими

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Але як сильно здивувалися б багато з нас, якби дізналися, що вони нещасні лише тому, що самі обирають такий стан.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які самі собі не дозволяють бути щасливими.

Діва

Діви зовсім не вміють відпочивати. Не можна сказати, що вони не намагаються це робити, але щоразу, коли представники знака вирішують полежати на дивані й почитати, і тим паче — поїхати кудись на відпочинок, їх починає охоплювати почуття провини за те, що вони нічого не роблять, хоча могли б працювати й заробляти.

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Скорпіон

Скорпіони часто бувають улюбленцями долі, проте майже завжди невдоволені тим, що мають. Там, де представники інших знаків були б безмежно щасливі, вони знаходять привід для занепокоєння — їм весь час здається, наче щось не так. Зрештою вони виснажують себе самі, з власної волі, не дозволяючи собі бути щасливими.

Козоріг

Козороги майже завжди ставлять свою роботу вище за інші сфери життя, зокрема й особисту. Вони повсякчас залежать від результатів своєї діяльності, намагаючись — навіть нехтуючи відпочинком і відновленням — зробити все на «відмінно», щоб виправдати очікування — як свої, так і людей навколо.

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