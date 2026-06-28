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Астрологічний прогноз на 28 червня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ця місячна доба має такі характеристики
Астрологічна порада дня: нинішній день, як і годиться вихідному — чудовий час для спілкування з друзями та рідними.
Символ дня: горн — символ тривоги.
Стихія дня: Земля.
Щасливі кольори дня: ліловий, бузковий, фіолетовий.
Щасливі камені дня: сапфір, лазурит, гіацинт.
За яку частину тіла відповідає: кишківник.
Хвороби дня: захворювання, які виникають сьогодні, минають швидко й без ускладнень, особливо якщо вчасно вжити заходів.
Харчування дня: день сприятливий для обмежень у харчуванні — особливо для лікувального голодування, якщо, звісно, це схвалить сімейний лікар.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона сприяє покращенню фінансового становища.
Дачні роботи дня: можна — і потрібно — інтенсивно поливати та підживлювати рослини.
Магія і містика дня: день, коли у кожної людини можуть проявитися екстрасенсорні здібності.
Сни дня: сни нинішньої ночі не містять важливу інформацію.
Табу дня: не можна байдикувати — зірки не пробачать бездіяльності.
Цитата дня: «Несправедливість не завжди пов’язана з якоюсь дією, часто вона полягає саме в бездіяльності» (Марк Аврелій).
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