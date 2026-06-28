Астролог назвал знаки Зодиака, которые не позволяют себе быть счастливыми

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Но как сильно удивились бы многие из нас, если бы, что они несчастливы только потому, что сами выбирают такое состояние.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые сами себе не позволяют быть счастливыми.

Козерог

Козероги почти всегда ставят свою работу выше других сфер жизни — в том числе, и личной. Оии всегда зависят от результатов своей деятельности, стараясь — даже жертвуя временем для отдыха и восстановления –все сделать на «отлично», чтобы оправдать ожидания — как свои, так и окружающих.

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Дева

Девы совершенно не умеют отдыхать. Нельзя сказать, что они не пытаются это сделать, но каждый раз, когда они решают прилечь на диван и почитать и, уж тем более, отправиться куда-то на отдых, как их начинает одолевать чувство вины за то, что ничего не делают, хотя могли бы работать и зарабатывать.

Скорпион

Скорпионы, которые часто бывают баловнями судьбы, тем не менее, почти всегда бывают недовольны тем, что имеют. Там, где представители других знаков были бы безмятежно счастливы, они находят повод для беспокойства — им все время кажется: что-то не так. В результате, они изводят сами себя, по собственному желанию, не позволяя себе быть счастливыми.

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