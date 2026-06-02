Самые опасные дни в июне 2026 года: что нас ждет в это время

Самые опасные дни в июне 2026 года

В течение июня активны напряжённые аспекты Меркурия, Урана, Лилит, Нептуна и Плутона, а также необычно большое количество периодов неэффективной Луны (без курса, холостой ход). Такое сочетание усиливает эмоциональные реакции, провоцирует резкие развороты событий и делает происходящее менее стабильным, чем обычно, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Частые «пустые» лунные промежутки создают эффект провисания планов, повышают риск ошибок и делают решения менее надёжными. На фоне сильных планетарных аспектов это усиливает хаотичность месяца и требует более внимательного отношения к словам, договорённостям и любым важным шагам.

1 июня — весь день Луна без курса в Стрельце

2 июня — до 04:19 Луна без курса в Стрельце

4 июня — с 06:04 до 16:45 Луна без курса в Козероге

5 июня — с 22:51 Луна без курса в Водолее

6 июня — весь день Луна без курса в Водолее

7 июня — до 03:43 Луна без курса в Водолее

9 июня — с 03:38 до 11:33 Луна без курса в Рыбах

11 июня — с 11:22 до 15:28 Луна без курса в Овне

13 июня — с 10:30 до 16:06 Луна без курса в Тельце

15 июня — с 05:54 до 15:14 Луна без курса в Близнецах

17 июня — с 10:40 до 15:05 Луна без курса в Раке

19 июня — с 14:30 до 17:37 Луна без курса во Льве

21 июня — с 20:33 до 23:55 Луна без курса в Деве

24 июня — с 07:11 до 09:43 Луна без курса в Весах

26 июня — с 20:10 до 21:41 Луна без курса в Скорпионе

28 июня — с 08:05 Луна без курса в Стрельце

29 июня — до 10:18 Луна без курса в Стрельце

Эти дни включают темы хаоса, иллюзий, скрытых конфликтов, неожиданных перемен и глубинных трансформаций, поэтому любые процессы, связанные с переговорами, информацией, отношениями и личными решениями, проходят через дополнительное напряжение.

Ниже — ключевые даты июня, на которые действительно стоит обратить внимание.

1-4 июня: эмоциональный перегруз и информационная путаница.

1 июня Меркурий переходит в Рак, делая людей более чувствительными, уязвимыми и склонными реагировать сердцем, а не логикой. Уже 2 июня Солнце формирует секстиль с Сатурном, что помогает немного стабилизировать ситуацию, но общий эмоциональный фон остаётся напряжённым. 4 июня Меркурий образует квадрат с Нептуном — один из самых опасных аспектов месяца. Это время недопонимания, ложной информации, манипуляций, эмоциональных всплесков, ошибок в документах и самообмана. Реальность становится размытой, а любые решения требуют двойной проверки.

5-16 июня: период максимальной нестабильности, связанный с тау‑квадратом Урана и Лунных Узлов.

Это самый непредсказуемый отрезок месяца. Уран провоцирует резкие перемены, неожиданные новости, кризисы, разрывы и ситуации, которые невозможно контролировать. Особенно напряжёнными становятся 9 и 10 июня. 9 июня Меркурий формирует квадрат с Сатурном, создавая давление, ограничения и сложности в переговорах, а соединение Венеры с Юпитером усиливает эмоциональную перегрузку. 10 июня Солнце входит в точную оппозицию к Лилит, выводя наружу скрытые конфликты, обиды и внутренние противоречия. Люди реагируют резче, чем обычно, и легко переходят границы.

17-18 июня: эмоциональные качели, ревность и напряжение в отношениях.

17 июня Венера образует тригон с Нептуном, усиливая идеализацию, мечтательность и склонность видеть в людях то, чего нет. Уже 18 июня Венера входит в оппозицию к Плутону — один из самых тяжёлых аспектов месяца. Это время ревности, контроля, эмоциональных взрывов, болезненных разговоров и обострения старых ран. Отношения проходят проверку на глубину и честность.

21-26 июня: усталость, размытый фон и риск ошибок.

21 июня происходит Летнее Солнцестояние — сильная точка года, которая меняет общий настрой и переводит внимание на темы семьи, безопасности и будущего. 26 июня Солнце формирует квадрат с Нептуном — аспект, который приносит усталость, эмоциональное выгорание, иллюзии, обман, самообман и потерю ориентации. Это один из самых сложных дней месяца, когда важно не принимать решений под влиянием эмоций.

28-30 июня: резкие развороты, ускорение событий и кульминация месяца.

28 июня Марс образует секстиль с Юпитером, провоцируя всплеск активности и риск импульсивных действий. Вечером Марс входит в Близнецы, резко ускоряя темп жизни, увеличивая количество новостей, контактов и ситуаций, требующих мгновенной реакции. 30 июня — кульминация месяца: Юпитер входит в Льва, открывая новый годовой цикл, а полнолуние в Козероге подводит итоги всего, что происходило в июне. Это день, когда многое становится ясным, но эмоциональная нагрузка может быть высокой.

Периоды, когда в июне 2026 года усиливаться агрессия и эскалация со стороны России:

4 июня

День повышенной хаотичности, ошибок, провокаций и резких решений. В такие периоды часто возрастает риск дестабилизирующих действий.

5-16 июня

Самый напряжённый и непредсказуемый отрезок месяца. Это время резких разворотов, неожиданных шагов, усиления давления и попыток обострить ситуацию. В этот период особенно вероятны всплески агрессии и силовых действий.

9-10 июня

Два дня, когда усиливается жёсткость, давление, конфликты и эмоциональные всплески. Часто такие периоды совпадают с резкими, демонстративными или показательно агрессивными шагами.

17-18 июня

Интервал, связанный с обострением скрытых конфликтов, попытками давления, реваншистскими импульсами и силовыми проявлениями. Возможны резкие и болезненные действия.

21-26 июня

Период усталости, раздражительности, ошибок в оценке ситуации и неверных решений. На фоне напряжённого месяца это может приводить к хаотичным, импульсивным или деструктивным шагам.

28-30 июня

Резкое ускорение событий, импульсивные решения, попытки продемонстрировать силу.

30 июня — кульминация месяца, когда напряжённые процессы могут выходить на поверхность наиболее резко.

