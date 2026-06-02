Россию накрыли "Нептуны": ВСУ ударили по жирным нефтяным целям, куча НПЗ в огне

ВСУ ударили по жирным нефтяным целям

Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли серию ударов по российским стратегическим объектам, среди которых был, в частности, и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Россиян накрыло «Нептунами».

В Генеральном штабе рассказали об удачных ударах этой ночью и подвели итоги предварительных атак.

В течение 1 июня и в ночь на 2 июня 2026 года украинские военные провели успешную операцию, атаковав ряд стратегических целей на территории РФ и на временно оккупированных территориях.

Среди пораженных объектов — Ильский нефтеперерабатывающий завод, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», военный корабль и другие важные цели. Также появились новые данные о последствиях предварительных ударов по Новошахтинскому и Саратовскому НПЗ.

Одной из ключевых целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае. Военные подтверждают точное попадание. После взрыва на территории предприятия разразился масштабный пожар. Специалисты выясняют точные масштабы разрушений.

НПЗ «Ильский» — один из промышленных гигантов на юге России. Ежегодно он способен перерабатывать около 6,6 млн. тонн нефти. Топливо и нефтепродукты с этого завода идут, в частности, на обеспечение нужд российской армии. Этот удар существенно усложнит логистику оккупантов.

Кроме того, украинские военные поразили еще несколько стратегических целей. Среди них защитные системы и логистические узлы врага:

Во временно оккупированном поселке Видное в Крыму уничтожен зенитный комплекс «Панцирь-С1».

В ночь на 1 июня в районе Межводного украинские силы попали в российский корабль — предварительно речь идет о судне размагничивания.

В Шахтерске Донецкой области разбили состав вражеских БпЛА. Параллельно подразделения Сил обороны ликвидировали пункты управления дронами в Белгородской области, Луговом Запорожской области и Голой Пристани в оккупированной Херсонской области.

Районы сосредоточения российских военных попали под удары ВСУ — под прицельный огонь попали россияне возле Широкино, Берестка и Комара в Донецкой области, Малеевки в Днепропетровской области, а также Локоти в Курской области РФ.

Военные поделились последствиями ударов по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области. После атаки украинских крылатых ракет «Нептун» 31 мая подтверждены серьезные разрушения промышленных мощностей. На предприятии вспыхнул пожар, повредивший две ключевые установки первичной переработки нефти — АВТ-1 и АВТ-2.

На Саратовском НПЗ, который также был атакован 31 мая, выведена из строя установка первичной переработки АВТ-6.

Кроме того, появились детали по поражению линейной производственно-диспетчерской станции «Лазарево» в Кировской области. На объекте повреждены здания главных насосных станций и два огромных резервуара объемом по 50 тысяч кубометров каждый.

Провальный год для российской армии

Напомним, российские оккупанты полностью провалили майское наступление на фронте. По данным аналитиков DeepState, в мае 2026 года враг захватил наименьшее количество украинской территории за все время с начала полномасштабной войны — всего 14 кв. км.

Более того, с учетом задержки в обновлении карты по соображениям безопасности, аналитики заявляют, что это первый месяц после «Контрнаступления 2023», когда прирост оккупированной территории для россиян стал отрицательным.

Это произошло, несмотря на рекордный рост штурмовых действий врага на 37,5%, что свидетельствует о деградации российской армии на тактическом уровне.

Война переходит на новый этап, где важно не потерять инициативу. Позитивную роль играют недавние кадровые изменения, в том числе назначение опытных командиров.

В то же время ситуация в Константиновке до сих пор остается проблемной, а перспективы для города далеко не самые лучшие.

