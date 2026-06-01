Май 2026 стал провальным для РФ: сколько враг смог захватить украинской земли

Наступление РФ 2026 / © Associated Press

Российские оккупанты полностью провалили майское наступление на фронте. Об этом свидетельствует динамика российской оккупации с самого начала полномасштабной войны. В мае 2026 россияне захватили наименьшее количество украинской территории за все время.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

Аналитики сообщают, что в течение мая 2026 года у врага был худший прирост оккупированной территории, начиная с октября 2023 года, когда РФ начала наступление на нескольких участках фронта.

«Согласно нашей карте, за май противник оккупировал всего 14 кв. км украинской территории. Хотя следует понимать, что в целях безопасности мы показываем продвижение Сил Обороны Украины с задержкой, поэтому без конкретики, но готовы заявить, что это первый месяц за последние годы после „Контронаступления 2023“, когда прирост оккупированной территории для россиян стал отрицательным», — пишут в DeepState.

Там добавили, что война в Украине переходит на новый этап и очень важно не упустить инициативу. Аналитики отметили кадровые изменения — в частности назначения Михаила Федорова и нового командующего ГВ «Восток» Виктора Николюка.

Также там добавили, что в последнее время на должности назначают хороших командиров.

«Интересный факт — прирост штурмовых действий — на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7000 атак. Но результата большого нет, потому что российская армия продолжает деградировать на тактическом уровне», — пишут в DeepState.

Из аналитического отчета стало известно, что на фронте остается тенденция инфильтраций — проникновения россиян на позиции ВСУ. Однако реакция Сил обороны улучшилась, и врагу труднее найти точки для накопления и проникновения.

Отдельно аналитики отметили ситуацию в Константиновке. Она остается проблемной.

«Перспективы для города далеко не самые лучшие».

Напомним, Украина впервые за несколько лет перехватила инициативу на поле боя, отвоевав больше территории, чем захватывают российские войска. Как пишет издание The Hill со ссылкой на военных аналитиков и украинских командиров, такой перелом начал формироваться еще в конце 2025 года.

Главными факторами успеха стали истощение сил РФ, эффективное уничтожение вражеской логистики, а также доминирование Украины в сфере беспилотных технологий, которые значительно расширили «килзону» и помешали россиянам концентрировать технику и живую силу для прорывов.

Аналитик ISW Джордж Баррос и командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий предупреждают, что это окно возможностей редкое и быстротечное — оно может оставаться открытым лишь в ближайшие шесть-девять месяцев.

Российская армия имеет острый дефицит личного состава и тяжело обеспечивает наступления, но нынешнее преимущество Украины не гарантировано долгосрочное, поэтому международная поддержка сейчас имеет особое значение.

Следующие несколько месяцев могут определить исход войны и создать дипломатическую возможность для Украины. Если Киеву удастся закрепить и развить успехи на фронте, это станет козырем для усиления Украины на предстоящих переговорах с Москвой.

Именно поэтому украинское руководство активно призывает союзников увеличить военную помощь, в частности, усилить поставки систем Patriot и боеприпасов для ПВО.

