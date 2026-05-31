Украина переломила ход войны: ближайшие 6-9 месяцев могут стать решающими - The Hill

Война в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Украина впервые за несколько лет смогла перехватить инициативу на поле боя и начала отвоевывать больше территории, чем захватывают российские войска. В то же время это окно возможностей может оставаться открытым только в течение ближайших шести-девяти месяцев. В это время Киев может использовать новые военные успехи как важный аргумент на будущих переговорах с Москвой.

Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на военных аналитиков и украинских командиров.

По оценкам экспертов, война постепенно меняет свой ход в пользу Украины. Аналитик американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос отметил, что впервые с 2023 года украинские войска возвращают больше территории, чем захватывает российская армия.

Реклама

В ISW считают, что этого удалось достичь благодаря истощению российских сил, эффективному использованию беспилотников и новым тактическим решениям украинского командования.

Эксперты отмечают, что Россия все труднее обеспечивает масштабные наступательные операции, тогда как украинские силы научились успешнее разрушать логистику и средства управления противника.

Решающую роль сыграли дроны

Одним из ключевых факторов изменения ситуации на фронте стало доминирование Украины в сфере беспилотных технологий.

Старший научный сотрудник Института Квинси Анатоль Ливен заявил, что украинские дроны значительно расширили так называемую «килл-зону» вокруг линии фронта, где любое перемещение российских войск становится чрезвычайно опасным.

Реклама

По его словам, российская армия все чаще не может сосредоточить достаточное количество живой силы и бронетехники для прорыва украинской обороны.

Баррос также отметил, что перелом начал формироваться еще в конце 2025 года, когда украинские силы развернули системную кампанию по уничтожению российских радаров, комплексов радиоэлектронной борьбы, систем ПВО и других средств, которые обеспечивали контроль воздушного пространства.

Ближайшие 6-9 месяцев могут определить исход войны

Аналитики предупреждают, что нынешнее преимущество Украины не является гарантированно долгосрочным.

Джордж Баррос назвал нынешнюю ситуацию «редкой и скоротечной возможностью», которую Киев и его союзники должны максимально использовать уже сейчас.

Реклама

Он отметил, что не готов прогнозировать сохранение нынешних преимуществ через девять месяцев, поэтому именно теперь международная поддержка Украины имеет особое значение.

Похожую оценку озвучил командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий. В интервью Reuters он заявил, что следующие шесть-девять месяцев станут поворотным моментом войны.

По его словам, российские войска испытывают все более острый дефицит личного состава и уже не способны продвигаться такими темпами, как год назад.

Успехи на фронте как козырь на переговорах

The Hill отмечает, что нынешнее изменение ситуации на поле боя создает для Украины важную дипломатическую возможность.

Реклама

Если Киеву удастся закрепить и развить свои успехи в течение ближайших месяцев, это может существенно усилить украинские позиции во время потенциальных мирных переговоров с Россией.

Именно поэтому украинское руководство активно призывает союзников увеличить военную помощь. В частности, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США и Конгрессу с призывом усилить поставки систем Patriot и боеприпасов для противовоздушной обороны на фоне подготовки России к новой волне воздушных атак.

По мнению собеседников издания, ближайшие месяцы могут стать ключевыми не только для ситуации на фронте, но и для формирования условий возможного завершения войны. Если нынешнее преимущество удастся конвертировать в дальнейшие успехи, Украина получит значительно более сильные аргументы для достижения мира на выгодных для себя условиях.

Переговоры России и Украины — что известно

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Российской Федерацией и Соединенными Штатами не проводятся, поскольку они не приносят результатов.

Реклама

При этом Россия усиливает угрозы в адрес Украины и одновременно пытается вернуть США к переговорам об окончании войны.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина и Европейский Союз имеют достаточно рычагов, чтобы приблизить завершение войны с Россией. По его словам, сейчас настал момент, когда эти возможности нужно использовать.

Ранее издание Washington Post отметило, что война России против Украины, начатая Владимиром Путиным, зашла в ситуацию стратегического «цугцванга» для Кремля, когда любой дальнейший шаг только ухудшает положение.

Новости партнеров