Март на огороде: как весной избавиться от медведки

Весной самое время позаботиться о защите огородных культур от медведки. Ведь медведки просыпаются от спячки и начинают вылезать на поиски пищи, попутно объедая все на своем пути, включая только что посаженные культуры.

Медведка обыкновенная является одним из более опасных вредителей для растений. На своем пути эти насекомые уничтожают все. Самка откладывает до 300 яиц, поэтому бороться с ними надо постоянно.

Медведка повреждает и уничтожает рис, пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, овес и др, горох, чечевицу, фасоль, свеклу, картофель, морковь, капусту, арбузы, дыни, огурцы, тыквы, лук, баклажаны, томаты, перец, земляной орех, подсолнечник, лен, табак, землянику. В питомниках и молодых садах она уничтожает яблоню, грушу, сливу, вишню, черешню, абрикос, персик. Поскольку вредитель способен уничтожить ваш урожай, потому как только вы заметите его появление на участке, нужно сразу принимать меры.

Рассказываем об эффективных способах борьбы с медведкой, которые не вредят растениям.

Если вы обнаружили медведку, залейте их мыльным раствором . Можно воспользоваться не только мылом, но и обычным стиральным порошком. Медведки не любят моющих средств, спустя некоторое время вылезают на поверхность почвы. Здесь их можно поймать и раздавить.

. Можно воспользоваться не только мылом, но и обычным стиральным порошком. Медведки не любят моющих средств, спустя некоторое время вылезают на поверхность почвы. Здесь их можно поймать и раздавить. Можно сделать специальные сладкие ловушки-приманки . Возьмите стеклянную банку, края обмажьте вареньем, положите пару ложек внутрь. Закопайте банку в огороде так, чтобы ее края оказались на уровне почвы. Ночью медведки поползут на запах сладкого, а попав внутрь такой ловушки уже не выберутся наружу.

. Возьмите стеклянную банку, края обмажьте вареньем, положите пару ложек внутрь. Закопайте банку в огороде так, чтобы ее края оказались на уровне почвы. Ночью медведки поползут на запах сладкого, а попав внутрь такой ловушки уже не выберутся наружу. Приманка с пивом . Можно сделать подобную ловушку с пивом, где вместо сладкой приманки использовать пиво. Медведки любят свежее пиво. В бутылку с широким горлом налить свежее пиво и закопать ее в землю под углом 45 градусов, чтобы верхний край горла был на уровне поверхности почвы. Лунку обрызгивают водой и прикрывают каким-нибудь материалом и насыпают сверху немного земли.

. Можно сделать подобную ловушку с пивом, где вместо сладкой приманки использовать пиво. Медведки любят свежее пиво. В бутылку с широким горлом налить свежее пиво и закопать ее в землю под углом 45 градусов, чтобы верхний край горла был на уровне поверхности почвы. Лунку обрызгивают водой и прикрывают каким-нибудь материалом и насыпают сверху немного земли. С наступлением весны эффективно в борьбе с медведкой использовать настой валерианы . В 10 л растворить 3 столовые ложки валерианы, еженедельно после основного полива растений под каждый куст или дерево выливать по стакану приготовленного раствора. Обычно, 3-4 недели хватает, чтобы насекомое исчезло.

. В 10 л растворить 3 столовые ложки валерианы, еженедельно после основного полива растений под каждый куст или дерево выливать по стакану приготовленного раствора. Обычно, 3-4 недели хватает, чтобы насекомое исчезло. Чтобы уберечь картофель от медведки, садоводы рекомендуют перед его посадкой замочить клубни в специальном препарате против грунтовых вредителей, или пролить грядки растворенным и настоянным куриным пометом в пропорциях 1 кг на 12 л воды.

в пропорциях 1 кг на 12 л воды. Одним из самых интересных способов борьбы с медведкой является высадка цветов вокруг грядок. Посадите весной бархатцы, потом календулу, хризантемы. Аромат цветов будет отпугивать вредителя, корни выделяют особые вещества, которые не нравятся насекомым.

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