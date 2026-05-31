Зеленский подтвердил удар по стратегическому НПЗ в Саратове: цель была в 700 км от фронта

Владимир Зеленский

Украинские силы поразили нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове, расположенный примерно в 700 километрах от линии фронта. Президент Владимир Зеленский подтвердил применение украинских дальнобойных средств по объектам на территории РФ.

По словам главы государства, удар по Саратовскому НПЗ был нанесен в ночь на 31 мая.

«В ночь на сегодняшний день наши воины применили дальнобойные санкции Украины против нефтеперерабатывающего завода в российском Саратове — это около 700 километров от линии фронта. Важен результат. Спасибо!» – заявил Зеленский.

Президент также сообщил о поражении объектов в Ростовском и Кировском регионах РФ, а также военном пункте базирования на Каспийском море.

По словам Зеленского, Силы обороны выполняют дальнобойные задачи в соответствии с утвержденными приоритетами украинского плана санкций против России.

"За эту неделю также были достигнуты цели в Ярославском, Рязанском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском, Новгородском, Нижегородском, Краснодарском регионах на расстояниях от 300 до 1200 километров от нашей государственной границы Украины", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил Вооруженные силы Украины, Службу безопасности Украины и украинские разведки за выполнение дальнобойных операций.

Ранее российские Telegram-каналы сообщали о взрывах в Саратове около трех часов ночи. По предварительным данным, после атаки беспилотников на территории Саратовского НПЗ вспыхнул пожар. Мониторинговые каналы писали о возможном поражении установки изомеризации.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру российской компании «Роснефть» и является одним из старейших НПЗ в Поволжье. Предприятие имеет немаловажное значение для топливного обеспечения РФ, в том числе ее военной логистики.

Также ночью сообщалось о поражении нефтебазы в районе Матвеева Кургана Ростовской области. По данным российской стороны, после атаки там произошло возгорание топливного хранилища.

