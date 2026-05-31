РФ содрогалась от мощных взрывов: Генштаб раскрыл, какие объекты оказались под атакой

В РФ было неспокойно / © Associated Press

Реклама

В ночь на 31 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод «Саратовский» (Саратов). Подтвержден масштабный пожар на территории предприятия.

Об этом сообщил Генштаб.

Масштабы нанесенных повреждений уточняются.

Реклама

Среди прочего поражен важный элемент нефтетранспортной инфраструктуры агрессора — линейная производственно-диспетчерская станция «Лазарева» в Кировской области, которая осуществляет перекачку сырой нефти по магистральному трубопроводу Сургут-Горький-Полоцк.

Также поражен состав горюче-смазочных материалов (Матвеев Курган, Ростовская область).

«Кроме того, поражен командно-наблюдательный пункт противника (Бегоща, Курская область), а также пункты управления БпЛА в районах Калинового Донецкой области, Графовки (Белгородская область) и мастерская БпЛА оккупантов в Донецке», — говорится в сообщении.

Кроме этого, украинские воины нанесли поражения по районам сосредоточения живой силы противника в Донецке и Желаном Донецкой области.

Реклама

По результатам предварительных поражений установлено:

подтверждено поражение 30 мая 2026 года трех резервуаров с горюче-смазочными материалами в районе морского нефтяного терминала (Феодосия, ТОТ АР Крым)

подтверждено поражение 30 мая 2026 года газового хранилища в районе Енакиево на ТОТ Донецкой области

НПЗ «Саратовский» — одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья и входит в структуру нефтяной компании «Роснефть». Проектная перерабатывающая мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и другие виды топлива, которые используются, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

Напомним, в российском Саратове в ночь на 31 мая беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Новости партнеров