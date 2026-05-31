Австралийский бутик Rat Oddity Gizzard, известный своими эксцентричными и необычными изделиями, оказался в центре внимания социальных сетей после презентации коллекции женского белья, украшенной настоящими чучелами крыс.

Об этом пишет Oddity Central.

Казалось бы, крыса — даже давно мертвая и специально подготовленная — вряд ли входит в список вещей, которые большинство людей хотели бы видеть вблизи интимных частей тела. Однако популярность новой коллекции Rat Oddity Gizzard свидетельствует об обратном. Необычный дизайн вызвал значительный интерес пользователей Интернета и стал вирусным в соцсетях.

Бренд уже много лет использует чучела крыс для создания своих оригинальных изделий. Однако настоящий резонанс возник в прошлом октябре, когда главный дизайнер Rat Oddity Gizzard придумала новый способ использования своих фирменных элементов — пришить одно из чучел к женскому белью. После того, как она опубликовала фото результата в Instagram, необычная идея мгновенно привлекла внимание тысяч пользователей.

Трусы с чучелом крысы

Новую линейку белья автор назвала LingeRAT. По очевидным причинам такие изделия не рассчитаны на повседневную ношение. В то же время некоторые поклонники бренда заявили, что с удовольствием надели бы такое белье, чтобы удивить или даже испугать своих партнеров.

Шоковый эффект коллекции заставил многих сомневаться, действительно ли изделия LingeRAT существуют, это лишь нестандартный маркетинговый ход. На самом же деле белье вполне реально. Ее можно приобрести за 190 австралийских долларов (около 137 долларов США). В то же время, проект безусловно стал эффективным способом привлечь внимание к бренду.

Как можно было ожидать, реакция публики оказалась неоднозначной. Несмотря на то, что Rat Oddity Gizzard пытается максимально открыто рассказывать о происхождении использованных крыс, многие отнеслись к такому творчеству критически. Впрочем, для столь провокационных изделий споры и бурные дискуссии были почти неизбежны.

