Білизна з мертвими щурами стала вірусною в Мережі — фото

Австралійський бутик Rat Oddity Gizzard, відомий своїми ексцентричними та незвичайними виробами, опинився в центрі уваги соціальних мереж після презентації колекції жіночої білизни, прикрашеної справжніми опудалами щурів.

Про це пише Oddity Central.

Здавалося б, щур — навіть давно мертвий і спеціально підготовлений — навряд чи входить до списку речей, які більшість людей хотіла б бачити поблизу інтимних частин тіла. Однак популярність нової колекції Rat Oddity Gizzard свідчить про протилежне. Незвичайний дизайн спричинив значний інтерес користувачів Інтернету та став вірусним у соцмережах.

Бренд уже багато років використовує опудала щурів для створення своїх оригінальних виробів. Проте справжній резонанс виник минулого жовтня, коли головна дизайнерка Rat Oddity Gizzard вигадала новий спосіб використання своїх фірмових елементів — пришити одне з опудал до жіночої білизни. Після того як вона опублікувала фото результату в Instagram, незвичайна ідея миттєво привернула увагу тисяч користувачів.

Труси з опудалом щура

Нову лінійку білизни авторка назвала LingeRAT. З очевидних причин такі вироби не розраховані на повсякденне носіння. Водночас деякі шанувальники бренду заявили, що із задоволенням одягли б таку білизну, щоб здивувати або навіть налякати своїх партнерів.

Шоковий ефект колекції змусив багатьох сумніватися, чи справді вироби LingeRAT існують, чи це лише нестандартний маркетинговий хід. Насправді ж білизна є цілком реальною. Її можна придбати за 190 австралійських доларів (близько 137 доларів США). Водночас проєкт безумовно став ефективним способом привернути увагу до бренду.

Як і можна було очікувати, реакція публіки виявилася неоднозначною. Попри те, що Rat Oddity Gizzard намагається максимально відкрито розповідати про походження використаних щурів, чимало людей поставилися до такої творчості критично. Втім, для настільки провокаційних виробів суперечки та бурхливі дискусії були майже неминучими.

