Віталіна Біблів показалась в обіймах свого чоловіка і щемливо звернулась до нього

Віталіна Біблів / © instagram.com/vitalinabibliv

Реклама

Українська акторка Віталіна Біблів вперше за тривалий час показалась зі своїм чоловіком Володимиром Садовничим.

Артистка тримає подробиці особистого життя подалі від публіки. Тож, коханий Віталіни Біблів доволі рідкісний гість в її Instagram. Однак час від часу акторка все ж таки тішить їхніми спільними фото, як от, наприклад, цього разу. Знаменитість опублікувала знімок, на якому постає в обіймах Володимира. Пара позувала серед дерев просто на вулиці. Артистка ніжно тулилась до обранця, поки той обережно її обіймав.

Як виявилося, акторка присвятила допис чоловіку не просто так, а з нагоди важливого свята. Річ у тім, що коханий Віталіни Біблів святкує день народження. Тож, вона публічно привітала його з особливою датою та адресувала теплі й ніжні слова.

Реклама

Віталіна Біблів із чоловіком / © instagram.com/vitalinabibliv

«З днем народження, мій янгол-охоронець! З днем народження, моє щастя», — звернулась до чоловіка акторка.

Зазначимо, Віталіна Біблів у квітні 2025 року розсекретила, що вийшла заміж за Володимира Садовничого. Для акторки цей шлюб став першим.

Нагадаємо, нещодавно артистка Дар’я Петрожицька відверто розповіла про складні стосунки з нареченим, який живе в Німеччині. Акторка чесно зізналась, як відстань на них впливає.

Новини партнерів