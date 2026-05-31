Хрусткий тарт із фетою, шпинатом і трюфельним кремом: рецепт закуски з французьким акцентом

тарт із фетою, шпинатом і трюфельним кремом instagram.com/ameliezen

Реклама

Французька фудблогерка Amelie запропонувала цікавий рецепт, у якому замість традиційного тіста використати рисовий папір, який після запікання стає неймовірно хрусткими. У поєднанні з ніжною фетою, соковитим шпинатом, яйцем із рідким жовтком та делікатним ароматом трюфеля виходить страва, яка має такий вигляд, ніби її подали у стильному паризькому бістро.

Інгредієнти рисовий папір 3 шт. яйця 3 шт. молоко 3 ст. л фета свіжий шпинат 1 жменя трюфельний крем 1 ч. л кунжут сіль із травами

Приготування

Спочатку шпинат потрібно занурити на кілька секунд у дуже гарячу воду, щоб він злегка зм’як. Після цього добре відтиснути зайву вологу. В окремій мисці збити два яйця з молоком і дрібкою солі з травами. Рисовий папір занурити в отриману суміш, щоб він став м’яким і пластичним. Два листки викласти один на один на дно чаші аерофритюрниці чи на деко, застелене пергаментом. У центрі сформувати коло з начинки з розкришеної фети та шпинату. Третій листок також занурити в яєчно-молочну суміш і викласти зверху. Краї злегка підгорнути та формувати бортики майбутнього тарта. Посипати кунжутом і випікати приблизно 10 хв за температури 200°C, поки основа не стане золотистою та хрусткою. Потім дістати тарт із духовки чи аерофритюрниці, обережно розбити у центр яйце, додати ложку трюфельного крему та ще трохи ароматної солі. Повернути у духовку ще приблизно на 5 хв.

Важливо стежити за процесом, щоб жовток залишився ніжним і рідким.

Цей хрусткий тарт із фетою, шпинатом і трюфельним кремом — чудовий приклад того, як із кількох продуктів можна створити страву, гідну меню модного кафе. Легка текстура рисового паперу, ніжна начинка та аромат трюфеля роблять його ідеальним вибором для тих, хто любить експериментувати на кухні без зайвих складнощів.

Реклама

Новини партнерів