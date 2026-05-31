Хрустящий тарт с фетой, шпинатом и трюфельным кремом: рецепт закуски с французским акцентом

тарт с фетой, шпинатом и трюфельным кремом instagram.com/ameliezen

Французская фудблогер Amelie предложила интересный рецепт, в котором вместо традиционного теста использовать рисовую бумагу, которая после запекания становится невероятно хрустящими. В сочетании с нежной фетой, сочным шпинатом, яйцом с жидким желтком и деликатным ароматом трюфеля получается блюдо, которое выглядит так, будто его подали в стильном парижском бистро.

Ингредиенты рисовая бумага 3 шт. яйца 3 шт. молоко 3 ст. л. фета свежий шпинат 1 горсть трюфельный крем 1 ч. л кунжут соль с травами

Приготовление

Сначала шпинат нужно погрузить на несколько секунд в очень горячую воду, чтобы он слегка смяк. После этого хорошо отжать лишнюю влагу. В отдельной миске взбить два яйца с молоком и щепоткой соли с травами. Рисовую бумагу окунуть в полученную смесь, чтобы она стала мягкой и пластичной. Два листа выложить один на один на дно чаши аэрофритюрницы или на противень, застеленный пергаментом. В центре сформировать круг из начинки из раскрошенной феты и шпината. Третий лист также окунуть в яично-молочную смесь и выложить сверху. Края слегка подвернуть и формировать бортики будущего тарта. Посыпать кунжутом и выпекать примерно 10 мин при температуре 200°C, пока основа не станет золотистой и хрустящей. Затем достать тарт из духовки или аэрофритюрницы, осторожно разбить в центр яйцо, добавить ложку трюфельного крема и еще немного ароматной соли. Вернуть в духовку еще примерно на 5 мин.

Важно следить за процессом, чтобы желток остался нежным и жидким.

Этот хрустящий тарт с фетой, шпинатом и трюфельным кремом — отличный пример того, как из нескольких продуктов можно создать блюдо, достойное меню модного кафе. Легкая текстура рисовой бумаги, нежная начинка и аромат трюфеля делают его идеальным выбором для тех, кто любит экспериментировать на кухне без лишних сложностей.

