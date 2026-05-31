ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
57
Время на прочтение
2 мин

Хрустящий тарт с фетой, шпинатом и трюфельным кремом: рецепт закуски с французским акцентом

В соцсетях тарт из рисовой бумаги, феты, шпината и трюфельного крема уже называют одной из самых интересных вариаций легкого ужина или позднего завтрака.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
22 минуты
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Комментарии
тарт с фетой, шпинатом и трюфельным кремом instagram.com/ameliezen

тарт с фетой, шпинатом и трюфельным кремом instagram.com/ameliezen

Французская фудблогер Amelie предложила интересный рецепт, в котором вместо традиционного теста использовать рисовую бумагу, которая после запекания становится невероятно хрустящими. В сочетании с нежной фетой, сочным шпинатом, яйцом с жидким желтком и деликатным ароматом трюфеля получается блюдо, которое выглядит так, будто его подали в стильном парижском бистро.

Ингредиенты

рисовая бумага
3 шт.
яйца
3 шт.
молоко
3 ст. л.
фета
свежий шпинат
1 горсть
трюфельный крем
1 ч. л
кунжут
соль с травами

Приготовление

  1. Сначала шпинат нужно погрузить на несколько секунд в очень горячую воду, чтобы он слегка смяк. После этого хорошо отжать лишнюю влагу.

  2. В отдельной миске взбить два яйца с молоком и щепоткой соли с травами.

  3. Рисовую бумагу окунуть в полученную смесь, чтобы она стала мягкой и пластичной.

  4. Два листа выложить один на один на дно чаши аэрофритюрницы или на противень, застеленный пергаментом.

  5. В центре сформировать круг из начинки из раскрошенной феты и шпината.

  6. Третий лист также окунуть в яично-молочную смесь и выложить сверху.

  7. Края слегка подвернуть и формировать бортики будущего тарта.

  8. Посыпать кунжутом и выпекать примерно 10 мин при температуре 200°C, пока основа не станет золотистой и хрустящей.

  9. Затем достать тарт из духовки или аэрофритюрницы, осторожно разбить в центр яйцо, добавить ложку трюфельного крема и еще немного ароматной соли.

  10. Вернуть в духовку еще примерно на 5 мин.

Важно следить за процессом, чтобы желток остался нежным и жидким.

Этот хрустящий тарт с фетой, шпинатом и трюфельным кремом — отличный пример того, как из нескольких продуктов можно создать блюдо, достойное меню модного кафе. Легкая текстура рисовой бумаги, нежная начинка и аромат трюфеля делают его идеальным выбором для тех, кто любит экспериментировать на кухне без лишних сложностей.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
57
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie