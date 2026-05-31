- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 2 мин
Хрустящий тарт с фетой, шпинатом и трюфельным кремом: рецепт закуски с французским акцентом
В соцсетях тарт из рисовой бумаги, феты, шпината и трюфельного крема уже называют одной из самых интересных вариаций легкого ужина или позднего завтрака.
Французская фудблогер Amelie предложила интересный рецепт, в котором вместо традиционного теста использовать рисовую бумагу, которая после запекания становится невероятно хрустящими. В сочетании с нежной фетой, сочным шпинатом, яйцом с жидким желтком и деликатным ароматом трюфеля получается блюдо, которое выглядит так, будто его подали в стильном парижском бистро.
Ингредиенты
- рисовая бумага
- 3 шт.
- яйца
- 3 шт.
- молоко
- 3 ст. л.
- фета
-
- свежий шпинат
- 1 горсть
- трюфельный крем
- 1 ч. л
- кунжут
-
- соль с травами
-
Приготовление
Сначала шпинат нужно погрузить на несколько секунд в очень горячую воду, чтобы он слегка смяк. После этого хорошо отжать лишнюю влагу.
В отдельной миске взбить два яйца с молоком и щепоткой соли с травами.
Рисовую бумагу окунуть в полученную смесь, чтобы она стала мягкой и пластичной.
Два листа выложить один на один на дно чаши аэрофритюрницы или на противень, застеленный пергаментом.
В центре сформировать круг из начинки из раскрошенной феты и шпината.
Третий лист также окунуть в яично-молочную смесь и выложить сверху.
Края слегка подвернуть и формировать бортики будущего тарта.
Посыпать кунжутом и выпекать примерно 10 мин при температуре 200°C, пока основа не станет золотистой и хрустящей.
Затем достать тарт из духовки или аэрофритюрницы, осторожно разбить в центр яйцо, добавить ложку трюфельного крема и еще немного ароматной соли.
Вернуть в духовку еще примерно на 5 мин.
Важно следить за процессом, чтобы желток остался нежным и жидким.
Этот хрустящий тарт с фетой, шпинатом и трюфельным кремом — отличный пример того, как из нескольких продуктов можно создать блюдо, достойное меню модного кафе. Легкая текстура рисовой бумаги, нежная начинка и аромат трюфеля делают его идеальным выбором для тех, кто любит экспериментировать на кухне без лишних сложностей.