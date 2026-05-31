Как приготовить клубничный соус для десертов
Готовится очень быстро, а получается густым и ароматным.
Ингредиенты
- клубника свежая
- 300 г
- сахар
- 2 ст. л.
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- кукурузный крахмал
- 1 ч. л.
- вода
- 20 мл
Клубнику очистите от плодоножек, промойте, нарежьте небольшими кусочками и выложите в сотейник.
Добавьте сахар, лимонный сок и отправьте на средний огонь, когда ягоды пустят сок, варите 5-7 минут, чтобы они стали мягкими.
В кипящую клубничную массу влейте тонкой струйкой разведенный в воде крахмал, непрерывно помешивая массу.
Проварите 1-2 минуты, снимите с огня и пробейте погружным блендером до состояния пюре. Остудите и храните в холодильнике.
Советы:
Крахмал можно использовать как кукурузный, так и картофельный.
