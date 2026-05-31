Как приготовить клубничный соус для десертов

Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
100 ккал
Клубничный соус для десертов

Готовится очень быстро, а получается густым и ароматным.

Ингредиенты

клубника свежая
300 г
сахар
2 ст. л.
лимонный сок
1 ст. л.
кукурузный крахмал
1 ч. л.
вода
20 мл

  1. Клубнику очистите от плодоножек, промойте, нарежьте небольшими кусочками и выложите в сотейник.

  2. Добавьте сахар, лимонный сок и отправьте на средний огонь, когда ягоды пустят сок, варите 5-7 минут, чтобы они стали мягкими.

  3. В кипящую клубничную массу влейте тонкой струйкой разведенный в воде крахмал, непрерывно помешивая массу.

  4. Проварите 1-2 минуты, снимите с огня и пробейте погружным блендером до состояния пюре. Остудите и храните в холодильнике.

Советы:

  • Крахмал можно использовать как кукурузный, так и картофельный.

