Не только болезнь Лайма: 6 опасных инфекций, которые могут передавать клещи

Хотя большинство людей знают о болезни Лайма, на самом деле клещи могут переносить гораздо больше опасных инфекций, об этом рассказало издание The Washington Post. Некоторые из них напоминают обычную простуду, другие могут вызывать серьезные поражения нервной системы, сердца или даже опасные для жизни осложнения

Количество обращений в больницы из-за укусов клещей в последние годы растет, а сезон активности паразитов начинается все раньше. Главная опасность заключается в том, что клещ может переносить бактерии, вирусы или паразитов, которые попадают в организм человека во время укуса.

Чем дольше клещ остается прикрепленным к коже, тем выше риск заражения. Именно поэтому специалисты советуют удалять его как можно скорее после обнаружения.

Многие клещевые инфекции начинаются похожими симптомами, а именно, повышением температуры, ознобом, головной болью, слабостью или болями в теле. В то же время каждое заболевание имеет свои особенности, а некоторые виды клещей могут переносить сразу несколько патогенов.

Болезнь Лайма

Именно болезнь Лайма чаще всего ассоциируется с укусами клещей. Ее вызывают бактерии рода Borrelia, которые передаются через укусы иксодовых клещей.

Первые симптомы обычно включают повышенную температуру, усталость, головную боль и характерную сыпь. Ее часто описывают как «мишень» или «бычий глаз», но на практике сыпь может иметь разнообразный вид, например, быть просто красной, темно-красной, синюшной или иметь форму кольца с более светлым центром.

Без лечения инфекция способна распространяться по организму и вызвать серьезные осложнения, вроде, воспаление суставов, сильную боль, головокружение, нарушение сердечного ритма, одышку, покалывание в конечностях или даже паралич мимических мышц лица.

К счастью, в большинстве случаев болезнь Лайма успешно лечится антибиотиками.

Альфа-гал синдром

Одна из самых неожиданных клещевых болезней. После укуса определенных видов клещей иммунная система человека может начать воспринимать молекулу альфа-гал как угрозу. В результате через несколько часов после употребления красного мяса, говядины, свинины или баранины, возникает аллергическая реакция.

Симптомы могут включать крапивницу, тошноту, сильную боль в животе, диарею, головокружение и даже анафилаксию — опасное для жизни состояние, которое требует неотложной помощи.

Специфического лечения синдрома пока не существует. Многим людям приходится полностью отказываться от красного мяса, а иногда и от некоторых молочных продуктов.

Анаплазмоз

Анаплазмоз вызывают бактерии, которые также передаются через укусы клещей. Заболевание часто напоминает грипп или начальные проявления болезни Лайма. Человек может испытывать лихорадку, озноб, головную боль или общую слабость. Достаточно характерны и симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, которые не всегда встречаются при других клещевых инфекциях.

Иногда анаплазмоз и болезнь Лайма возникают одновременно после одного укуса клеща. Оба заболевания хорошо поддаются лечению антибиотиками, особенно если терапию начать вовремя.

Бабезиоз

В отличие от большинства клещевых заболеваний, бабезиоз вызывает не бактерия, а паразит. Когда он попадает в организм, то проникает в эритроциты — красные кровяные клетки, и начинает их разрушать.

У некоторых людей симптомов может не быть вообще, у других возникают лихорадка, озноб, сильная усталость, головная боль, потливость и ломота в теле.

Опасным осложнением является гемолитическая анемия — состояние, когда уровень эритроцитов критически снижается. Это может вызвать учащенное сердцебиение и другие сердечно-сосудистые проблемы.

Особенно рискуют люди со сниженным иммунитетом, ВИЧ-инфекцией или отсутствием селезенки.

Эрлихиоз

Еще одно бактериальное заболевание, симптомы которого во многом напоминают анаплазмоз.

Первые признаки могут появиться через одну-две недели после укуса клеща, например, высокая температура, озноб, тошнота, головная боль и общая слабость. У детей нередко возникает пятнистая красная сыпь.

Без лечения эрлихиоз способен привести к серьезным последствиям, среди которых поражение головного мозга, нарушение свертываемости крови и полиорганная недостаточность.

Именно поэтому врачи отмечают, что при появлении симптомов после укуса клеща медлить не стоит.

Пятнистая лихорадка Скалистых гор

Несмотря на название, это заболевание встречается далеко не только в районе Скалистых гор.

Начинается оно типичными для многих инфекций симптомами — лихорадкой и головной болью. Впоследствии может появиться характерная сыпь, красные пятна или мелкие точечные кровоизлияния на коже.

Без быстрого лечения инфекция способна повреждать кровеносные сосуды, мозг и слуховой аппарат. В тяжелых случаях возможны даже ампутации из-за тяжелых сосудистых поражений.

Специалисты называют эту инфекцию одной из самых смертоносных среди заболеваний, которые передаются клещами.

Что делать после укуса клеща

Эксперты советуют прежде всего не паниковать, но действовать быстро. Клеща нужно аккуратно удалить как можно скорее. Полезно также сфотографировать его, ведь это может помочь врачу определить вид паразита и оценить потенциальные риски заражения.

После укуса важно внимательно следить за своим самочувствием в течение нескольких недель. Любые необычные симптомы, такие как повышение температуры, сыпь, слабость, боль в суставах или желудочно-кишечные расстройства — являются поводом обратиться к врачу.

Клещи давно перестали быть лишь источником риска болезни Лайма. Сегодня специалисты отмечают, что один укус может передать сразу несколько различных инфекций, некоторые из которых способны вызвать серьезные осложнения. Хорошая новость заключается в том, что большинство клещевых заболеваний успешно лечатся при условии раннего выявления. Именно поэтому лучшая стратегия — профилактика, внимательность после прогулок на природе и быстрое обращение к врачу при появлении любых тревожных симптомов.

