Забарный — с флагом Украины: как ПСЖ праздновал второй подряд триумф в Лиге чемпионов

ПСЖ празднует победу в Лиге чемпионов / © Associated Press

В субботу, 30 мая, французский ПСЖ в финале одолел лондонский "Арсенал" и стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Подопечные Луиса Энрике обыграли "канониров" в серии пенальти (4:3) после ничьей (1:1) в основное и дополнительное время. Решающий поединок состоялся на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Таким образом, парижане защитили звание обладателя самого престижного клубного евротрофея. В прошлом году в финале Лиги чемпионов французский клуб раздавил итальянский "Интер" (5:0).

Для ПСЖ это второй подряд и второй в истории триумф в Лиге чемпионов. Игроки и тренерский штаб парижского клуба эмоционально праздновали завоевание трофея, поднимая его над головой и фотографируясь с ним.

Среди них и украинский центральный защитник Илья Забарный, праздновавший дебютную в карьере победу в Лиге чемпионов с флагом Украины.

"Покорили Европу. Создали воспоминания на всю жизнь. Это для всех, кто верил в нас. Слава Украине. Ici c'est Paris", — подписал 23-летний украинец фото в Instagram, на которых поднимает кубок над головой и позирует с ним на фоне трибун после победы.

Вашему вниманию яркие фотографии, как ПСЖ праздновал свой триумф в Лиге чемпионов.

Также смотрите видео, как парижане поднимали трофей на церемонии награждения.

Болельщики парижского клуба безумствовали от счастья после победы любимой команды.

После официального вручения трофея ПСЖ продолжил громко праздновать в раздевалке.

