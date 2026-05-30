Забарный стал четвертым украинцем, выигравшим Лигу чемпионов

Илья Забарный

Центральный защитник французского ПСЖ Илья Забарный стал четвертым в истории украинским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов.

23-летний украинец стал победителем самого престижного еврокубка в своем дебютном сезоне в парижском клубе.

Финальный матч против лондонского "Арсенала" стал для Забарного седьмым в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и первым в плей-офф. Шесть матчей он сыграл в основном этапе турнира.

Илья начал матч против "канониров" на скамейке для запасных, но вышел на замену и отыграл весь второй экстра-тайм.

Кроме Забарного, Лигу чемпионов среди украинцев выигрывали Андрей Шевченко ("Милан", 2003), Анатолий Тимощук ("Бавария", 2013) и Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, 2022, 2024).

Напомним, ПСЖ одолел "Арсенал" в серии пенальти (4:3) после ничьей (1:1) в основное и дополнительное время.

ПСЖ во второй раз в истории и во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. В прошлом году в финале французский клуб раздавил итальянский "Интер" (5:0). Перед этим в полуфинале подопечные Луиса Энрике одолели именно "Арсенал" (1:0, 2:1).

