Гол игрока "Шахтера" признали лучшим в сезоне Лиги конференций — видео шедевра

Эффектный удар Изаки Силвы бисиклетой в матче с "Лехом" стал лучшим голом сезона-2025/26 в Лиге конференций.

Изаки Силва / © ФК Шахтер

Гол полузащитника донецкого "Шахтера" Изаки Силвы в первом матче 1/8 финала Лиги конференций-2025/26 с познанским "Лехом" признали лучшим по итогам всего турнира.

Эффектный удар 19-летнего бразильца бисиклетой занял первое место в рейтинге самых красивых голов сезона Лиге конференций, который опубликовал официальный сайт УЕФА.

На 85-й минуте поединка против польского клуба Изаки поразил ворота соперника шикарным ударом в падении через себя, сделав счет 3:1 в пользу своей команды.

В топ-10 рейтинга попал гол еще одного игрока "Шахтера" — на седьмой позиции расположился точный удар Эгиналду в ответном матче полуфинала против английского "Кристал Пэлас".

Видео гола Изаки Силвы

Отметим, что в этом сезоне "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги конференций, где по сумме двух матчей уступил "Кристал Пэлас" (1:3, 1:2).

Именно "Кристал Пэлас" и стал победителем Лиги конференций, обыграв в финале испанский "Райо Вальекано" (1:0).

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

