Курс валют на 29 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна укрепилась по отношению к иностранной валюте — доллар, евро и злотый потеряли в цене.
НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 29 мая. Доллар потерял 3 коп. Евро снизился на 11 коп. Стоимость злотого упала на 2 коп.
Об этом стало известно из данных Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 44,26 (-3 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,43 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,14 (-2 коп.)
Напомним, некоторым из украинцев от 1 июня 2026-го выплаты могут быть прекращены. В Министерстве социальной политики объяснили, что это касается детей из числа ВПЛ и нетрудоспособных переселенцев.
