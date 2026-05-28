Курс валют на 29 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на пятницу, 29 мая. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 29 мая. Доллар потерял 3 коп. Евро снизился на 11 коп. Стоимость злотого упала на 2 коп.

Об этом стало известно из данных Национального банка.

Курс доллара

1 доллар США — 44,26 (-3 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,43 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,14 (-2 коп.)

Напомним, некоторым из украинцев от 1 июня 2026-го выплаты могут быть прекращены. В Министерстве социальной политики объяснили, что это касается детей из числа ВПЛ и нетрудоспособных переселенцев.

