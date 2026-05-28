Ваш багаж могут задержать в аэропорту, если допустите эти две ошибки

Багаж / © pexels.com

Реклама

Эксперт по обработке багажа объяснил, какие действия самих пассажиров чаще всего приводят к задержке чемоданов в аэропортах. Речь идет об опоздании на регистрацию и старых багажных бирках, которые могут запутать автоматические системы сортировки.

Об этом сообщило издание Travel+Leisure.

Во время авиапутешествий проблемы могут возникать на разных этапах — от задержек рейсов до ошибок при перевозке багажа. Однако части таких ситуаций, по словам экспертов, можно избежать еще до прибытия в аэропорт.

Реклама

Об этом рассказал Пьетро Ланцарини — основатель стартапа Traxit, который занимается технологиями отслеживания багажа и активов.

По словам бывшего работника аэропорта с более чем 20-летним опытом Пьетро Ланцарини, существует немало причин, по которым чемодан может задержаться или потеряться. Среди них — ошибки во время пересадок между рейсами, когда багаж не успевают перегрузить на другой самолет, или неправильное прикрепление багажных бирок во время регистрации.

Также проблемы могут возникать во время загрузки. Работники аэропорта могут по ошибке оставить чемодан в терминале или отправить его не тем рейсом. Иногда ошибки случаются уже после прибытия самолета, когда багаж доставляют не на ту конвейерную ленту.

Отдельно эксперт упомянул ситуации с превышением весовых ограничений самолета. В таком случае часть багажа могут временно не загрузить на рейс.

Реклама

Впрочем, Ланцарини отмечает: есть как минимум две ошибки, которые пассажиры часто делают сами.

Первой он назвал опоздание на регистрацию багажа. По словам эксперта, в таких случаях персонал аэропорта просто не успевает доставить чемодан к самолету.

Сейчас крупные американские авиакомпании, среди которых Delta, United и American Airlines, требуют сдавать багаж минимум за 45 минут до внутреннего рейса. Для международных перелетов это время обычно составляет от 60 минут и более. Другие перевозчики, в частности JetBlue, Southwest, Frontier и Spirit, также имеют собственные временные ограничения — от 30 до 60 минут до вылета.

Второй распространенной ошибкой Ланцарини назвал старые багажные бирки и наклейки, которые пассажиры оставляют на чемоданах после предыдущих поездок. Из-за этого автоматические системы могут ошибочно считать неактуальный штрихкод и направить багаж по неправильному маршруту.

Реклама

По словам эксперта, опытные путешественники обычно снимают все старые бирки и корешки от предыдущих рейсов еще перед новой поездкой.

Подобный совет ранее озвучивала и главный операционный директор Air New Zealand по наземному и бортовому обслуживанию Кейт Бойер. Она рекомендовала перед поездкой убирать старые наклейки и штрихкоды, чтобы избежать ошибок при сканировании.

Эксперты также советуют пассажирам самостоятельно отслеживать свои чемоданы с помощью трекеров или Apple AirTag. Кроме того, перед поездкой стоит сфотографировать сумку снаружи, ее содержимое и багажные бирки. Такие фото могут помочь сотрудникам аэропорта быстрее найти чемодан или стать доказательством для страховой компании в случае утери вещей.

Если же багаж так и не удалось вернуть, часть чемоданов попадает в специальные службы продажи неполученного багажа. Такие компании занимаются перепродажей вещей, которые владельцы не забрали в аэропортах.

Реклама

По данным Министерства транспорта США, в 2024 году американские авиакомпании теряли в среднем 5,5 сумки на 1000 пассажиров.

Напомним, ранее бортпроводница с 20-летним стажем рассказала, какие пассажиры чаще всего устраивают хаос в самолетах.

Новости партнеров